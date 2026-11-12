Bengal Murder: बंद फ्लैट में मिली महिला की लाश, मौत के बाद उसके मोबाइल से आए ऐसे मैसेज कि परिवार के उड़े होश

Bengal Murder Case: पश्चिम बंगाल में 26 साल की एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। उसका शव एक बंद फ्लैट में मिला। हैरानी की बात यह है कि महिला की मौत के बाद उसके गायब मोबाइल फोन से परिवार के पास ऐसे मैसेज आए, जिन्हें पढ़कर घरवाले डर गए। एक मैसेज में लिखा था, 'मैं तुम्हारे बीच ही हूं, लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे।' अब पुलिस महिला की हत्या के साथ-साथ इन मैसेज के पीछे छिपे शख्स का भी पता लगा रही है।