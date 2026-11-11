ममता बनर्जी ने कालीघाट में ‘भाई फोटा’ कार्यक्रम किया रद्द, BJP के दिलीप घोष बोले- ‘फ्लॉप शो’ का था डर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक समीकरण बदलने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ममता बनर्जी के आवास पर ‘भाई फोटा’ कार्यक्रम में नियमित रूप से नजर आने वाले कई नेता अब विपक्ष के नेता रितब्रत के नेतृत्व वाले TMC के बागी लेकिन बहुमत वाले धड़े के साथ बताए जा रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास जैसे नाम शामिल हैं, जो पिछले साल तक कालीघाट में होने वाले ‘भाई फोटा’ समारोह में प्रमुख चेहरों में रहे थे।