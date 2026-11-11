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कोलकाता

ममता बनर्जी ने कालीघाट में ‘भाई फोटा’ कार्यक्रम किया रद्द, BJP के दिलीप घोष बोले- ‘फ्लॉप शो’ का था डर

Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित आवास पर होने वाला पारंपरिक ‘भाई फोटा’ कार्यक्रम रद्द कर दिया। BJP नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि उन्हें कम भीड़ जुटने और पुराने करीबी नेताओं के नहीं आने का डर था।
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कोलकाता

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Imran Ansari

Updated: 11 Nov 2026, 4:06 PM IST

Mamata Banerjee

ममता बनर्जी ने कालीघाट में ‘भाई फोटा’ कार्यक्रम किया रद्द, फोटो सोर्स- ANI

BJP on Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को दक्षिण कोलकाता स्थित अपने कालीघाट आवास पर होने वाला पारंपरिक ‘भाई फोटा’ या ‘भाई दूज’ कार्यक्रम नहीं किया। इस फैसले को लेकर राज्य के पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और दावा किया कि उन्हें कार्यक्रम में कम भीड़ जुटने का डर था।

TMC कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यक्रम रद्द करने का दावा

ममता बनर्जी की ओर से कार्यक्रम रद्द करने की आधिकारिक वजह राजनीतिक बताई गई है। बताया गया कि बीजेपी की नई सरकार के तहत TMC कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न, प्रताड़ना और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के विरोध में ममता बनर्जी ने प्रतीकात्मक तौर पर ‘भाई फोटा’ कार्यक्रम से दूरी बनाई।हालांकि, दिलीप घोष ने इसके पीछे अलग वजह होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पता था कि इस बार उनके आवास पर पहले की तरह कई पुराने करीबी नेता नहीं पहुंचेंगे।

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दिलीप घोष का तंज- ‘अब सत्ता में नहीं हैं’

दिलीप घोष ने कहा कि पहले ‘भाई फोटा’ के मौके पर बड़ी संख्या में लोग ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचते थे। उनके मुताबिक, ये लोग सिर्फ बहन का स्नेह पाने के लिए नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी के प्रभाव और सत्ता के करीब बने रहने के लिए वहां आते थे। घोष ने दावा किया कि अब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं हैं, इसलिए इस बार वे लोग उनके आवास पर नहीं आएंगे। उन्होंने इसी वजह से कार्यक्रम नहीं होने का दावा किया।

कई पुराने करीबी नेताओं से बदले राजनीतिक समीकरण

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में TMC की हार के बाद पार्टी के भीतर राजनीतिक समीकरण बदलने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ममता बनर्जी के आवास पर ‘भाई फोटा’ कार्यक्रम में नियमित रूप से नजर आने वाले कई नेता अब विपक्ष के नेता रितब्रत के नेतृत्व वाले TMC के बागी लेकिन बहुमत वाले धड़े के साथ बताए जा रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री फिरहाद हकीम और अरूप विश्वास जैसे नाम शामिल हैं, जो पिछले साल तक कालीघाट में होने वाले ‘भाई फोटा’ समारोह में प्रमुख चेहरों में रहे थे।

दो पूर्व मंत्री न्यायिक हिरासत में

गायक से राजनेता बने और पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन भी इस बार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। वह कथित फर्जी UNESCO-टैग वाले दुर्गा पूजा पास घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं, पूर्व राज्य मंत्री सुजीत बोस भी कथित करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती घोटाले में भूमिका को लेकर न्यायिक हिरासत में हैं। इन नेताओं की गैरमौजूदगी और विधानसभा चुनाव में हार के बाद हुए राजनीतिक बदलावों ने ममता बनर्जी के आसपास के राजनीतिक दायरे को भी बदल दिया है।

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