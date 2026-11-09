बंगाल में चौथे एनकाउंटर पर छिड़ी सियासत, कल्याण बनर्जी बोले- अब यहां भी लाया जा रहा यूपी वाला कल्चर

Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद राजनीति तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बंगाल में पहले एनकाउंटर का चलन नहीं था, लेकिन अब यहां भी उत्तर प्रदेश जैसा कल्चर लाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अपराध करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।