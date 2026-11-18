बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार ने केवल वादे किए थे, जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में सभी फर्जी अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्रों को रद्द किया जाएगा और केवल पात्र लोगों को ही आवास योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही, नई सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों को वन भूमि के पट्टे (land leases) देने के लिए भी तेजी से काम कर रही है।