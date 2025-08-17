आदिवासी विकास विभाग में 3.83 करोड़ का दस्तावेज घोटाला… रिपोर्ट दबाई गई, FIR भी नहीं दर्ज

2022- 23 की समाप्ति तिथि के आखिरी दिन यानी 31 मार्च को चेक के जरिए केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में से दो करोड़ 90 लाख 95 हजार 904 रुपए निकाल लिए गए। इसमें से मेसर्स श्री साईं ट्रेडर्स पालीवाल बुक डिपो बालाजी मंदिर रोड आईटीआई रामपुर को 32 लाख 95 हजार 468 रुपए, मेसर्स श्री साई कृपा बिल्डर्स मंगल भवन, बाजार चौक, छुरी कोरबा को 79 लाख एक हजार 719 रुपए, मेसर्स एसएसए कंस्ट्रक्शन मने रोड चैतमा, साजाबहरी जिला कोरबा को 43 लाख 36 हजार 750 रुपए, मेसर्स बालाजी इन्फ्राइस्ट्रक्चर वार्ड नंबर 06, जायसवाल हाउस, राजीव नगर कटघोरा को एक करोड़ 35 लाख 61 हजार 967 रुपए का भुगतान किया गया।