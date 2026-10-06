कोटा के बाड़ौली मंदिर से 26 साल पहले चोरी हुई नटराज प्रतिमा लंदन से लौटी, लेकिन अब तक नहीं पहुंची ‘घर’

बाड़ौली के प्राचीन घाटेश्वर शिव मंदिर से फरवरी 1998 में नटराज की प्रतिमा चोरी हुई। इसके करीब आठ महीने बाद जंगल में एक प्रतिमा मिली। विभाग ने उसे असली मानकर गोदाम में रखवा दिया। जुलाई 2003 में ऑपरेशन ब्लैक हॉल के दौरान मूर्ति चोरों ने खुलासा किया कि असली प्रतिमा चुराकर उसकी जगह नकली रखी गई थी। असली प्रतिमा 85 लाख रुपए में लंदन में बेची गई थी। मामले में कुख्यात मूर्ति तस्कर घीया गैंग का नाम भी सामने आया। प्रतिमा लंदन के निजी संग्रहालय में रखी थी। केन्द्र सरकार के प्रयासों से 2020 में प्रतिमा भारत लाई गई। 2023 में इसे दिल्ली से राजस्थान लाया गया। तब से यह चित्तौड़गढ़ संग्रहालय में संरक्षित हैं। पुरावक्ताओं और पुरातत्व प्रेमियों की ओर से इसे बाड़ौली लाने की मांग की जा रही है।