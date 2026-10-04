पति की मौत के बाद देवर संग रह रही थी महिला, 7 दिन बाद खाली प्लॉट में मिली लाश; कोटा मर्डर का खुलासा

कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया, मृतका की पहचान मति उर्फ निशा के रूप में हुई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी मौत हत्या के कारण होने की पुष्टि हुई है। मौके से मिले तथ्य भी हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। महिला की मौत के बाद से उसका देवर देवा फरार है। परिजनों की शिकायत के आधार पर अनन्तपुरा पुलिस ने देवा के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।