Summer Detox Drinks: गर्मियों में त्वचा को डिटॉक्स करने के लिए ये 5 कूलिंग ड्रिंक्स पिएं

डिटॉक्स करने के लिए कुछ बेहतरीन कूलिंग ड्रिंक्स (Some great cooling drinks to detox) चिया सीड वाटर (Chia Seed Detox Water) चिया सीड्स का पानी एक बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक है जो न केवल त्वचा के लिए फायदेमंद है, बल्कि शरीर के लिए भी। चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, फाइबर, और एंटीऑक्सिडेंट्स के गुण होते हैं जो त्वचा को अंदर से निखारते हैं और उसे हाइड्रेट रखते हैं।

इस ड्रिंक को बनाने के लिए चिया सीड्स को रातभर पानी में भिगोकर रखें और फिर इसमें नींबू का रस मिलाकर पिएं। यह ड्रिंक शरीर को ठंडा करता है और त्वचा को निखारता है।

गोंद कतीरा कूलिंग ड्रिंक (Gond Katira Cooling Drink) गोंद कतीरा एक नेचुरल गोंद है, जिसे शरीर में ठंडक देने और त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह ड्रिंक खासकर गर्मियों में लू और पसीने जैसी समस्याओं से राहत देता है। गोंद कतीरा को पानी में मिलाकर पिया जाता है और इसमें शहद, नींबू या गुलाब जल भी मिला सकते हैं।

यह त्वचा को ठंडा करता है, डिटॉक्स करता है, और चेहरे पर निखार लाने का काम करता है। इसके साथ-साथ यह पेट की समस्याओं को भी ठीक करता है, जिससे त्वचा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

शहद एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है जो त्वचा की सूजन और मुंहासों को कम करता है। गर्म पानी में एक चम्मच हल्दी और शहद मिलाकर पिएं। यह ड्रिंक त्वचा के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करता है और शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।

बेल का शरबत बेहतरीन डिटॉक्स ड्रिंक (Bael juice is the best detox drink) बेल का शरबत गर्मियों में सबसे ज्यादा पिए जाने वाले शरबतों में से एक है, क्योंकि बेल का शरबत एक अद्भुत कूलिंग ड्रिंक है जो गर्मियों में त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन C, और आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, जो त्वचा को निखारने और उसे हाइड्रेट रखने में मदद करती है।

यह शरबत पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है, जिससे गंदगी बाहर निकल जाती है। साथ ही बेल का शरबत पीने से न केवल त्वचा की चमक बढ़ती है, बल्कि यह शरीर को भी ठंडा रखता है।

नारियल पानी (Coconut water) नारियल पानी गर्मियों में सबसे पसंदीदा और हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स में से एक है। इसमें प्राकृतिक शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को न केवल ठंडा रखते हैं, बल्कि त्वचा को भी हाइड्रेट रखते हैं। यह