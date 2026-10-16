Navratri-Dussehra Long Weekend: नवरात्रि और दशहरे के लिए बंगाल ही नहीं, ये जगहें भी हैं बेस्ट 

अगर आप नवरात्रि के दौरान घूमने के साथ कला और संस्कृति का अनुभव लेना चाहते हैं, तो कोलकाता जा सकते हैं। यहां दुर्गा पूजा के दौरान बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। इनकी सजावट और थीम हर साल लोगों का ध्यान खींचती हैं। इन्हें देखने के लिए रात के समय बड़ी संख्या में लोग पंडाल घूमने पहुंचते हैं। कोलकाता में आप कुम्हारटोली (Kumartuli) जा सकते हैं, जिसे कुमारटुली या कुमोरतुली भी कहा जाता है। यहां कारीगर मां दुर्गा की मिट्टी की मूर्तियां तैयार करते हैं। इसके अलावा सोवाबाजार राजबाड़ी (Sovabazar Rajbari) जैसे पुराने पारंपरिक पूजा स्थलों को भी देख सकते हैं। यहां घूमने के साथ आप काठी रोल, पुचका और दूसरी स्थानीय डिशेज का स्वाद भी ले सकते हैं।