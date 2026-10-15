Navratri Fasting Tips: नवरात्रि व्रत में सिर्फ आलू और साबूदाना नहीं, इन चीजों से बनाएं हेल्दी मील, Cleveland Clinic से जानें टिप्स

Healthy Vrat Meals Tips: नवरात्रि में व्रत रखते समय अक्सर लोग आलू, साबूदाना और तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। इससे पेट तो भर जाता है, लेकिन हर बार शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे में व्रत के दौरान खाने में थोड़ा बदलाव करके थाली को ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं। राजगिरा, कुट्टू, समा के चावल, दही, पनीर, फल और मखाना जैसे विकल्पों से अलग अलग तरह के मील तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही, खाने के समय और पानी पीने का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि व्रत में किन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।