गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट है Minimal Makeup, इन आसान टिप्स से पाएं फ्रेश लुक

Navratri Makeup Look: नवरात्रि में गरबा नाइट पर हर कोई अपने लुक को खास बनाना चाहता है। रंग बिरंगे लहंगे, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और खूबसूरत हेयरस्टाइल के साथ मेकअप लुक में चार चांद लगा सकता है। लेकिन गरबा करते समय घंटों तक चेहरे पर हैवी मेकअप संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पसीने से आईलाइनर फैलने या चेहरे पर मेकअप की परत दिखने का डर भी रहता है। ऐसे में आप मिनिमल मेकअप ट्राई कर सकती हैं। इसमें कम मेकअप के साथ चेहरे को फ्रेश लुक मिलता है और डांस करते समय मेकअप खराब होने से ज्यादा परेशानी नहीं होती।