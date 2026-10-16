गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट है Minimal Makeup, इन आसान टिप्स से पाएं फ्रेश लुक

गरबा और डांडिया नाइट के लिए Makeup Tips (representative image) image credit gemini
Navratri Makeup Look: नवरात्रि में गरबा नाइट पर हर कोई अपने लुक को खास बनाना चाहता है। रंग बिरंगे लहंगे, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और खूबसूरत हेयरस्टाइल के साथ मेकअप लुक में चार चांद लगा सकता है। लेकिन गरबा करते समय घंटों तक चेहरे पर हैवी मेकअप संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पसीने से आईलाइनर फैलने या चेहरे पर मेकअप की परत दिखने का डर भी रहता है। ऐसे में आप मिनिमल मेकअप ट्राई कर सकती हैं। इसमें कम मेकअप के साथ चेहरे को फ्रेश लुक मिलता है और डांस करते समय मेकअप खराब होने से ज्यादा परेशानी नहीं होती।
गरबा नाइट के लिए तैयार होते समय सबसे पहले चेहरे को साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं। दिन में गरबा कार्यक्रम हो, तो सनस्क्रीन लगाना न भूलें। इसके बाद पूरे चेहरे पर मोटी फाउंडेशन लेयर लगाने के बजाय सिर्फ उन जगहों पर कंसीलर लगाएं, जहां दाग या डार्क सर्कल छिपाने हों। अगर आप चेहरे पर हल्का कवरेज चाहती हैं, तो स्किन टिंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे स्किन का रंग एक जैसा दिखेगा और चेहरा भी ज्यादा मेकअप वाला नहीं लगेगा।
गरबा के कपड़ों के साथ आंखों को हल्का सा शिमरी लुक देना अच्छा लग सकता है। इसके लिए गोल्डन, ब्राउन या कॉपर शेड चुनें। अगर आपको ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है, तो सिर्फ पतला आईलाइनर और मस्कारा भी काफी है। डांस के दौरान आंखों के आसपास मेकअप फैलने से बचाने के लिए वॉटरप्रूफ आईलाइनर और मस्कारा इस्तेमाल कर सकती हैं। आंखों के अंदरूनी कोने पर हल्का सा शिमर लगाने से लुक में चमक आ सकती है। बस ध्यान रखें कि आंखों पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स न लगाएं।
चेहरे को फ्रेश दिखाने के लिए ब्लश का इस्तेमाल कर सकती हैं। पिंक और पीच जैसे हल्के शेड्स ज्यादातर मिनिमल लुक के साथ अच्छे लगते हैं। ब्लश को गालों पर थोड़ी मात्रा में लगाएं और अच्छी तरह ब्लेंड करें। अगर आपको चमक वाला लुक पसंद है, तो गालों की हड्डियों पर हल्का हाइलाइटर लगा सकती हैं।
गरबा नाइट में लिप कलर ऐसा होना चाहिए, जिसे बार बार ठीक करने की जरूरत कम पड़े। इसके लिए टिंटेड लिप बाम या लिप स्टेन चुन सकती हैं। हल्का गुलाबी, पीच या रोज शेड ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अच्छा लग सकता है। अगर आपके लहंगे या चनिया चोली में कई रंग हैं, तो न्यूड या सॉफ्ट पिंक लिप कलर भी ट्राई कर सकती हैं। इससे आंखों और आउटफिट पर ध्यान बना रहेगा और मेकअप भी ज्यादा हैवी नहीं लगेगा।
मिनिमल मेकअप में बिंदी आपके लुक को ट्रेडिशनल अंदाज दे सकती है। लाल रंग की छोटी बिंदी, काली बिंदी या आउटफिट से मेल खाती रंगीन बिंदी चुन सकती हैं। अगर आप थोड़ा अलग लुक चाहती हैं, तो छोटी गोल्डन बिंदी भी लगा सकती हैं।
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