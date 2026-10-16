16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट है Minimal Makeup, इन आसान टिप्स से पाएं फ्रेश लुक

Minimal Garba Makeup: गरबा नाइट पर हैवी मेकअप के बजाय हल्का और फ्रेश लुक चाहती हैं? जानिए कौन से मेकअप शेड्स और आसान ट्रिक्स आपके ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ जचेंगे और घंटों डांस करने के बाद भी मेकअप को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 16, 2026

Navratri Makeup Tips

गरबा और डांडिया नाइट के लिए Makeup Tips (representative image) image credit gemini

Navratri Makeup Look: नवरात्रि में गरबा नाइट पर हर कोई अपने लुक को खास बनाना चाहता है। रंग बिरंगे लहंगे, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और खूबसूरत हेयरस्टाइल के साथ मेकअप लुक में चार चांद लगा सकता है। लेकिन गरबा करते समय घंटों तक चेहरे पर हैवी मेकअप संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पसीने से आईलाइनर फैलने या चेहरे पर मेकअप की परत दिखने का डर भी रहता है। ऐसे में आप मिनिमल मेकअप ट्राई कर सकती हैं। इसमें कम मेकअप के साथ चेहरे को फ्रेश लुक मिलता है और डांस करते समय मेकअप खराब होने से ज्यादा परेशानी नहीं होती।

मेकअप की शुरुआत हल्के बेस से करें

गरबा नाइट के लिए तैयार होते समय सबसे पहले चेहरे को साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं। दिन में गरबा कार्यक्रम हो, तो सनस्क्रीन लगाना न भूलें। इसके बाद पूरे चेहरे पर मोटी फाउंडेशन लेयर लगाने के बजाय सिर्फ उन जगहों पर कंसीलर लगाएं, जहां दाग या डार्क सर्कल छिपाने हों। अगर आप चेहरे पर हल्का कवरेज चाहती हैं, तो स्किन टिंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे स्किन का रंग एक जैसा दिखेगा और चेहरा भी ज्यादा मेकअप वाला नहीं लगेगा।

आई मेकअप में रखें थोड़ा ट्रेडिशनल टच

गरबा के कपड़ों के साथ आंखों को हल्का सा शिमरी लुक देना अच्छा लग सकता है। इसके लिए गोल्डन, ब्राउन या कॉपर शेड चुनें। अगर आपको ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है, तो सिर्फ पतला आईलाइनर और मस्कारा भी काफी है। डांस के दौरान आंखों के आसपास मेकअप फैलने से बचाने के लिए वॉटरप्रूफ आईलाइनर और मस्कारा इस्तेमाल कर सकती हैं। आंखों के अंदरूनी कोने पर हल्का सा शिमर लगाने से लुक में चमक आ सकती है। बस ध्यान रखें कि आंखों पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स न लगाएं।

गालों पर पिंक या पीच ब्लश लगाएं

चेहरे को फ्रेश दिखाने के लिए ब्लश का इस्तेमाल कर सकती हैं। पिंक और पीच जैसे हल्के शेड्स ज्यादातर मिनिमल लुक के साथ अच्छे लगते हैं। ब्लश को गालों पर थोड़ी मात्रा में लगाएं और अच्छी तरह ब्लेंड करें। अगर आपको चमक वाला लुक पसंद है, तो गालों की हड्डियों पर हल्का हाइलाइटर लगा सकती हैं।

होंठों के लिए चुनें सॉफ्ट कलर

गरबा नाइट में लिप कलर ऐसा होना चाहिए, जिसे बार बार ठीक करने की जरूरत कम पड़े। इसके लिए टिंटेड लिप बाम या लिप स्टेन चुन सकती हैं। हल्का गुलाबी, पीच या रोज शेड ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अच्छा लग सकता है। अगर आपके लहंगे या चनिया चोली में कई रंग हैं, तो न्यूड या सॉफ्ट पिंक लिप कलर भी ट्राई कर सकती हैं। इससे आंखों और आउटफिट पर ध्यान बना रहेगा और मेकअप भी ज्यादा हैवी नहीं लगेगा।

बिंदी से बढ़ाएं खूबसूरती

मिनिमल मेकअप में बिंदी आपके लुक को ट्रेडिशनल अंदाज दे सकती है। लाल रंग की छोटी बिंदी, काली बिंदी या आउटफिट से मेल खाती रंगीन बिंदी चुन सकती हैं। अगर आप थोड़ा अलग लुक चाहती हैं, तो छोटी गोल्डन बिंदी भी लगा सकती हैं।

डांस करते समय मेकअप खराब न हो, इसके लिए अपनाएं ये टिप्स

  • मेकअप को सेट करना न भूलें: बेस और क्रीम प्रोडक्ट्स लगाने के बाद जरूरत के हिसाब से थोड़ा सेटिंग पाउडर या सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल करें।
  • वॉटरप्रूफ प्रोडक्ट्स चुनें: आंखों के मेकअप के लिए वॉटरप्रूफ आईलाइनर और मस्कारा उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि, इन्हें हटाने के लिए सही मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करें।
  • टच अप के लिए रखें छोटी किट: अपने पर्स या पोटली में लिप बाम, टिश्यू और एक एक्स्ट्रा बिंदी रख सकती हैं।
  • पसीने को हल्के हाथों से साफ करें: चेहरे को बार बार रगड़ने के बजाय टिश्यू से हल्के हाथों से थपथपाएं।

पुरानी जींस, स्कर्ट और शर्ट को दें गरबा लुक, रंगीन पैच और लेस से घर पर बनाएं स्टाइलिश आउटफिट

ये भी पढ़ें
DIY Garba Outfit Ideas

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 09:12 pm

Published on:

16 Oct 2026 09:12 pm

Hindi News / Lifestyle News / गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट है Minimal Makeup, इन आसान टिप्स से पाएं फ्रेश लुक

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Navratri Day 7 Grey Outfit Ideas: गरबा से पूजा तक, लहंगा, साड़ी और कुर्ता स्टाइल करने के लिए यहां से लें टिप्स 

Grey Navratri Outfit Ideas
लाइफस्टाइल

Navratri-Dussehra Long Weekend: नवरात्रि और दशहरे के लिए बंगाल ही नहीं, ये जगहें भी हैं बेस्ट 

Navratri-Dussehra Long Weekend
लाइफस्टाइल

Kanjak Gift Ideas: नवरात्रि में कंजकों के लिए स्टेशनरी से लेकर बैग तक, बजट में गिफ्ट खरीदने के लिए यहां से लें आइडियाज

kanya gift ideas, navratri kanjak gifts, kanjak gift set,
लाइफस्टाइल

नवरात्रि स्पेशल: पैरों को सजाने के लिए ट्राई करें आलता के ये खूबसूरत ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन 

Alta Design, Traditional Alta Design,
लाइफस्टाइल

Navratri Fasting Tips: नवरात्रि व्रत में सिर्फ आलू और साबूदाना नहीं, इन चीजों से बनाएं हेल्दी मील

Healthy Vrat Meals Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.