पुरानी जींस, स्कर्ट और शर्ट को दें गरबा लुक, रंगीन पैच और लेस से घर पर बनाएं स्टाइलिश आउटफिट

DIY Garba Outfit: गरबा नाइट के लिए कुछ हटकर पहनना है, लेकिन हर बार नए कपड़े खरीदने का मन नहीं है, तो अलमारी में रखी जींस, स्कर्ट और शर्ट को नया लुक दे सकती हैं। इसके लिए आपको महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं है। रंगीन वर्क के पैच, रंगीन कपड़े, मिरर वर्क और ट्रेडिशनल लेस की मदद से पुराने कपड़ों को भी स्टाइलिश फ्यूजन आउटफिट में बदला जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे DIY आइडियाज, जिनसे आपके पुराने कपड़े गरबा नाइट के लिए एकदम नए और यूनिक लगेंगे।