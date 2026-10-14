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पुरानी जींस, स्कर्ट और शर्ट को दें गरबा लुक, रंगीन पैच और लेस से घर पर बनाएं स्टाइलिश आउटफिट

Garba Outfit Ideas: गरबा नाइट के लिए हर बार नए कपड़े खरीदना जरूरी नहीं है। अलमारी में रखी पुरानी जींस, स्कर्ट और शर्ट को रंगीन पैच, मिरर वर्क और ट्रेडिशनल लेस की मदद से नया लुक दे सकती हैं। जानिए पुराने कपड़ों को स्टाइलिश गरबा आउटफिट में बदलने के आसान तरीके।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 14, 2026

DIY Garba Outfit Ideas

नवरात्रि 2026 के लिए DIY Garba Outfit Ideas (representative image) image credit chatgpt

DIY Garba Outfit: गरबा नाइट के लिए कुछ हटकर पहनना है, लेकिन हर बार नए कपड़े खरीदने का मन नहीं है, तो अलमारी में रखी जींस, स्कर्ट और शर्ट को नया लुक दे सकती हैं। इसके लिए आपको महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं है। रंगीन वर्क के पैच, रंगीन कपड़े, मिरर वर्क और ट्रेडिशनल लेस की मदद से पुराने कपड़ों को भी स्टाइलिश फ्यूजन आउटफिट में बदला जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे DIY आइडियाज, जिनसे आपके पुराने कपड़े गरबा नाइट के लिए एकदम नए और यूनिक लगेंगे।

स्कर्ट पर रंगीन वर्क पैच लगाकर दें बोहो लुक

अगर आपके पास प्लेन लॉन्ग स्कर्ट है, तो उसे गरबा लुक देने के लिए उस पर रंगीन वर्क वाला एक बड़ा पैच लगा सकती हैं। इसके लिए स्कर्ट के आधे हिस्से में रंगीन कच्छी कढ़ाई, मिरर वर्क या गुजराती एंब्रॉयडरी वाला पैच लगाएं। चाहें तो स्कर्ट के निचले हिस्से पर रंगीन गरबा लेस या छोटे-छोटे पोम पोम भी लगा सकती हैं। इससे सिंपल स्कर्ट को बोहो लुक मिलेगा और वह गरबा नाइट के लिए एकदम अलग नजर आएगी।

शर्ट के पीछे बनाएं कलरफुल गरबा आर्ट

पुरानी डेनिम या प्लेन शर्ट को नया लुक देने के लिए उसके पीछे कलरफुल गरबा आर्ट बना सकती हैं। इसके लिए रंगीन कपड़े का बड़ा पैच लेकर उसे शर्ट के बैक में लगाएं। आप चाहें तो हाथी, मोर, पारंपरिक गुजराती डिजाइन या रंगीन ज्योमेट्रिक पैटर्न चुन सकती हैं। अब इस आर्ट के चारों तरफ गरबा लेस या गोटा पट्टी लगाकर बॉर्डर तैयार करें। इससे आपकी सिंपल शर्ट का बैक डिजाइन खास लगेगा। इसे जींस या लॉन्ग स्कर्ट के साथ पहन सकती हैं।

जींस के एक साइड में लगाएं गुजराती वर्क वाला फैब्रिक

ब्लू डेनिम जींस को गरबा के लिए स्टाइल करना है, तो उसके एक पैर के साइड में रंगीन गुजराती वर्क वाला फैब्रिक लगा सकती हैं। इसके लिए जींस की लंबाई के हिसाब से कच्छी कढ़ाई, बांधनी प्रिंट या मिरर वर्क वाला कपड़ा चुनें। इसे एक तरफ सिलवाकर किनारों पर गरबा लेस लगा दें। अगर ज्यादा हैवी लुक चाहिए, तो पॉकेट के पास भी छोटा एंब्रॉयडरी पैच लगा सकती हैं। इस तरह आपकी पुरानी जींस को ट्रेडिशनल फ्यूजन लुक मिल जाएगा।

शर्ट की स्लीव्स को गरबा लेस से करें डेकोरेट

अगर शर्ट पर बड़ा पैच नहीं लगाना चाहती हैं, तो उसकी स्लीव्स और कॉलर को डेकोरेट कर सकती हैं। इसके लिए रंगीन लेस, मिरर वर्क वाली पट्टी या गोटा बॉर्डर लें। इसे शर्ट की स्लीव्स के किनारों और कॉलर पर लगाएं। चाहें तो सामने की बटन पट्टी पर भी पतली लेस लगा सकती हैं। सफेद या ब्लैक शर्ट पर रंगीन लेस काफी अच्छी लगेगी। इसे जींस या प्लेन स्कर्ट के साथ पहनकर गरबा के लिए फ्यूजन लुक तैयार कर सकती हैं।

प्लेन स्कर्ट पर मिरर वर्क और पोम पोम लगाएं

प्लेन स्कर्ट को रंगीन गरबा आउटफिट में बदलने के लिए उस पर अलग-अलग आकार के मिरर वर्क पैच लगाएं। आप इन्हें स्कर्ट के निचले हिस्से या कमर से नीचे की तरफ डिजाइन बनाते हुए लगा सकती हैं। इसके बाद किनारे पर रंगीन पोम पोम या गरबा लेस लगाएं। इससे स्कर्ट में घूमने पर खूबसूरत फ्लेयर के साथ रंगों का अच्छा इफेक्ट आएगा। इसे क्रॉप टॉप या शॉर्ट कुर्ती के साथ पहन सकती हैं।

पुराने दुपट्टे से बनाएं स्कर्ट का डिजाइनर पैनल

अगर आपके पास पुराना बांधनी या गुजराती प्रिंट वाला दुपट्टा है, तो उसे फेंकने की बजाय स्कर्ट को नया लुक देने के लिए इस्तेमाल करें। दुपट्टे से चौड़ा फैब्रिक पैनल काटें और उसे स्कर्ट के सामने या एक साइड में सिलवा दें। इसके किनारों पर रंगीन लेस या गोटा पट्टी लगाएं। इस तरह प्लेन स्कर्ट में रंग और ट्रेडिशनल डिजाइन दोनों जुड़ जाएंगे। ध्यान रखें कि कपड़े की मोटाई और स्कर्ट के फैब्रिक के हिसाब से ही पैच लगाएं, ताकि पहनने में परेशानी न हो।

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Updated on:

14 Oct 2026 09:10 pm

Published on:

14 Oct 2026 09:07 pm

Hindi News / Lifestyle News / पुरानी जींस, स्कर्ट और शर्ट को दें गरबा लुक, रंगीन पैच और लेस से घर पर बनाएं स्टाइलिश आउटफिट

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