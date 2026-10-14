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गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट हैं Falguni Pathak के ये गाने, प्लेलिस्ट में करें शामिल

Falguni Pathak Songs: नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट के लिए गानों की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें फाल्गुनी पाठक के पुराने हिट गाने भी शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से गाने प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 14, 2026

Navratri 2026, Falguni Pathak Songs

गरबा के लिए Falguni Pathak Songs (file photo) image credit instagram/falgunipathak12

Falguni Pathak Garba Songs: नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट की तैयारी हो और फाल्गुनी पाठक के गाने याद न आएं, ऐसा कम ही होता है। रंग-बिरंगे ट्रेडिशनल आउटफिट, चनिया चोली और डांडिया स्टिक्स के साथ जब उनके गानों की धुन बजती है, तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। उनकी आवाज में ऐसे कई गाने हैं, जिन्हें लोग आज भी पुराने दिनों की यादों और डांडिया नाइट से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में अगर आप Navratri 2026 में गरबा नाइट, डांडिया पार्टी या दोस्तों के साथ घर पर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी प्लेलिस्ट में फाल्गुनी पाठक के कुछ पॉपुलर गाने शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि प्लेलिस्ट में कौन से गाने शामिल आप कर सकते हैं।

Falguni Pathak Garba Songs से बनाएं नवरात्रि की प्लेलिस्ट

फाल्गुनी पाठक को Maine Payal Hai Chhankai और Meri Chunar Udd Udd Jaye जैसे लोकप्रिय गानों और डांडिया म्यूजिक के लिए खास पहचान मिली है। अगर आप Falguni Pathak Garba 2026 की प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें उनके लोकप्रिय गानों के साथ पारंपरिक गुजराती गरबा और डांडिया ट्रैक्स भी शामिल करें। इससे उन लोगों को भी मजा आएगा, जिन्हें तेज बीट्स पर डांस करना पसंद है।

Maine Payal Hai Chhankai आज भी है पॉपुलर

मैंने पायल है छनकाई (Maine Payal Hai Chhankai) फाल्गुनी पाठक के सबसे चर्चित गानों में से एक है। 90 के दशक में लोकप्रिय हुआ यह हिंदी पॉप सॉन्ग अपनी कैची धुन और रोमांटिक अंदाज के लिए जाना जाता है। समय के साथ इस गाने की लोकप्रियता बनी रही और आज भी कई लोग इसे सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी Navratri 2026 पार्टी में ऐसा गाना शामिल करना चाहते हैं, जिसे लोग पहचानें और साथ में गुनगुनाएं, तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। ध्यान रखें कि यह पारंपरिक गरबा गीत नहीं, बल्कि हिंदी सॉन्ग है। इसलिए इसे डांडिया और गरबा के पारंपरिक ट्रैक्स के बीच ब्रेक या पार्टी के दूसरे हिस्से में शामिल किया जा सकता है।

Meri Chunar Udd Udd Jaye और Chudi Jo Khanke

मेरी चुनर उड़ उड़ जाए (Meri Chunar Udd Udd Jaye) फाल्गुनी पाठक का एक और लोकप्रिय हिंदी गाना है। इसकी धुन और अलग अंदाज इसे उनके पुराने हिट गानों की लिस्ट में खास जगह देते हैं। अगर आपको 90 के दशक के हिंदी पॉप गाने पसंद हैं, तो यह ट्रैक आपकी नवरात्रि पार्टी की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकता है। वहीं, चूड़ी जो खनके  (Chudi Jo Khanke) भी फाल्गुनी पाठक के चर्चित गानों में गिना जाता है। इन दोनों गानों को आप दोस्तों के साथ पार्टी, घर पर सेलिब्रेशन या नवरात्रि के दौरान म्यूजिक सुनने के लिए चुन सकते हैं। 

Falguni Pathak के Navratri Playlist में जोड़ें ये गाने

Navratri 2026 के लिए प्लेलिस्ट बनाते समय गानों का चुनाव पार्टी के माहौल और लोगों की पसंद के हिसाब से करें। शुरुआत में हल्की धुन वाले गाने रख सकते हैं और फिर गरबा व डांडिया के लिए पारंपरिक गुजराती ट्रैक्स शामिल कर सकते हैं। अपनी लिस्ट तैयार करते समय इन गानों को शामिल कर सकते हैं-

  • मैंने पायल है छनकाई (Maine Payal Hai Chhankai)
  • मेरी चुनर उड़ उड़ जाए (Meri Chunar Udd Udd Jaye)
  • चूड़ी जो खनके (Chudi Jo Khanke)
  • ओ पिया (O Piya)

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Updated on:

14 Oct 2026 12:49 pm

Published on:

14 Oct 2026 12:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट हैं Falguni Pathak के ये गाने, प्लेलिस्ट में करें शामिल

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