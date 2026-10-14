गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट हैं Falguni Pathak के ये गाने, प्लेलिस्ट में करें शामिल

Falguni Pathak Garba Songs: नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट की तैयारी हो और फाल्गुनी पाठक के गाने याद न आएं, ऐसा कम ही होता है। रंग-बिरंगे ट्रेडिशनल आउटफिट, चनिया चोली और डांडिया स्टिक्स के साथ जब उनके गानों की धुन बजती है, तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। उनकी आवाज में ऐसे कई गाने हैं, जिन्हें लोग आज भी पुराने दिनों की यादों और डांडिया नाइट से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में अगर आप Navratri 2026 में गरबा नाइट, डांडिया पार्टी या दोस्तों के साथ घर पर सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी प्लेलिस्ट में फाल्गुनी पाठक के कुछ पॉपुलर गाने शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि प्लेलिस्ट में कौन से गाने शामिल आप कर सकते हैं।