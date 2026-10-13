नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे सजाएं पूजा घर, 3D कमल फूल, मिनी टेंपल स्टेप्स और हैंगिंग बेल्स से दें नया लुक 

अगर घर में मंदिर छोटा है और पूजा का सामान रखने की जगह कम है, तो Mini Temple Steps Decoration एक अच्छा आइडिया हो सकता है। इसमें अलग-अलग ऊंचाई वाले स्टैंड को सीढ़ियों की तरह लगाकर पूजा का सामान सजाया जाता है। इससे मंदिर में रखी हर चीज साफ नजर आती है और सजावट भी व्यवस्थित दिखती है। इसे बनाने के लिए मजबूत कार्डबोर्ड के डिब्बे, लकड़ी के छोटे स्टैंड या तैयार राइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन अलग-अलग ऊंचाई वाले स्टैंड लें और उन्हें इस तरह रखें कि पीछे वाला स्टैंड सबसे ऊंचा हो। सबसे ऊपर मां दुर्गा की फोटो या मूर्ति रखें। बीच वाले स्टैंड पर फूलों की कटोरी और सजावटी सामान रखें, जबकि सामने पूजा की थाली के लिए जगह छोड़ें।

अब सभी स्टैंड को लाल, पीले या सुनहरे रंग के कपड़े से कवर करें। एक जैसे रंग का इस्तेमाल करने से पूरा सेटअप अच्छा लगेगा। चाहें तो स्टैंड के किनारों पर छोटी फूलों की माला भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी स्टैंड मजबूत हों और मूर्ति या पूजा का सामान रखने पर हिलें नहीं।