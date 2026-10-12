24 Coach Vande Bharat Sleeper Train: Pantry Car समेत मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें कब होगी तैयार

24 कोच वाली Vande Bharat Sleeper Train में अलग से पैंट्री कार देने की योजना है। इससे लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। इसके अलावा, कोच के अंदर छोटी पैंट्री यूनिट और चादर-कंबल रखने के लिए अलग जगह बनाने की भी योजना बताई गई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में आरामदायक बर्थ, मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए पॉइंट, पढ़ने के लिए अलग लाइट और सामान रखने के लिए बेहतर जगह जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसके साथ ही आधुनिक टॉयलेट और दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए जाने का भी प्रस्ताव है।