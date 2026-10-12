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24 Coach Vande Bharat Sleeper Train: Pantry Car समेत मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें कब होगी तैयार

Vande Bharat Sleeper Train: भारतीय रेलवे 24 कोच वाली Vande Bharat Sleeper Train चलाने की योजना पर काम कर रहा है। जानें इसमें क्या सुविधाएं मिल सकती हैं और ट्रेन कब तक तैयार हो सकती है।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 12, 2026

Vande Bharat Sleeper Train, 24 Coach Vande Bharat Sleeper

Vande Bharat sleeper (file photo) image credit pib.gov

24 Coach Vande Bharat Sleeper:  भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए समय-समय पर नई ट्रेनें और सुविधाएं शुरू करता रहता है। इसी दिशा में अब 24 कोच वाली Vande Bharat Sleeper Train लाने की तैयारी की जा रही है। Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई स्थित Integral Coach Factory (ICF) को ऐसी 50 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। आइए जानते हैं कि 24 कोच वाली इस नई ट्रेन में कितनी बर्थ हो सकती हैं, यात्रियों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं और इसके तैयार होने की समयसीमा क्या है।

24 Coach Vande Bharat Sleeper Train में क्या होगा खास?

भारतीय रेलवे की मौजूदा 16 कोच वाली Vande Bharat Sleeper Train में 823 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। वहीं, 24 कोच वाले नए वर्जन में बर्थ की संख्या बढ़कर 1,224 हो सकती है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ज्यादा यात्रियों को एक साथ सफर करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, बर्थ की अंतिम संख्या ट्रेन का डिजाइन पूरा होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

Vande Bharat Sleeper Train में खाने-पीने की सुविधा होगी बेहतर

24 कोच वाली Vande Bharat Sleeper Train में अलग से पैंट्री कार देने की योजना है। इससे लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को खाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। इसके अलावा, कोच के अंदर छोटी पैंट्री यूनिट और चादर-कंबल रखने के लिए अलग जगह बनाने की भी योजना बताई गई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में आरामदायक बर्थ, मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए पॉइंट, पढ़ने के लिए अलग लाइट और सामान रखने के लिए बेहतर जगह जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसके साथ ही आधुनिक टॉयलेट और दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए जाने का भी प्रस्ताव है।

कब तक तैयार हो सकती है 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन?

रिपोर्ट के अनुसार, 24 कोच वाली Vande Bharat Sleeper Train का डिजाइन अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट में ट्रेन सेट तैयार करने के लिए जून 2027 का लक्ष्य बताया गया है। यह रिपोर्ट में दी गई समयसीमा है, यात्रियों के लिए नियमित सेवा शुरू होने की आधिकारिक तारीख नहीं। ट्रेन के संचालन से पहले निर्माण, परीक्षण और जरूरी मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए यात्रियों के लिए इसकी शुरुआत कब होगी, इस बारे में आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

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Updated on:

12 Oct 2026 04:53 pm

Published on:

12 Oct 2026 04:27 pm

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