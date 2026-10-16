Navratri Day 7 Grey Outfit Ideas: गरबा से पूजा तक, लहंगा, साड़ी और कुर्ता स्टाइल करने के लिए यहां से लें टिप्स 

Grey Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए ग्रे रंग को शुभ रंग माना जाता है। ऐसे में अगर आप पूजा, गरबा या डांडिया नाइट के लिए तैयार होना चाहती हैं, तो ग्रे रंग के आउटफिट चुन सकती हैं। इस रंग में ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न तक कई स्टाइल ट्राई किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के सातवें दिन ग्रे रंग के कपड़ों को कैसे स्टाइल कर सकती हैं।