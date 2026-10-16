16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Navratri Day 7 Grey Outfit Ideas: गरबा से पूजा तक, लहंगा, साड़ी और कुर्ता स्टाइल करने के लिए यहां से लें टिप्स 

Navratri Day 7 Grey Outfit Ideas: मां कालरात्रि की पूजा से लेकर गरबा और डांडिया नाइट तक, ग्रे लहंगा, साड़ी, कुर्ता सेट और मॉडर्न एथनिक लुक को स्टाइल करने के लिए यहां से टिप्स लेकर तैयार हो सकती हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 16, 2026

Grey Navratri Outfit Ideas

नवरात्रि के लिए Grey Navratri Outfit Ideas (representative image) image credit gemini

Grey Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए ग्रे रंग को शुभ रंग माना जाता है। ऐसे में अगर आप पूजा, गरबा या डांडिया नाइट के लिए तैयार होना चाहती हैं, तो ग्रे रंग के आउटफिट चुन सकती हैं। इस रंग में ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न तक कई स्टाइल ट्राई किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के सातवें दिन ग्रे रंग के कपड़ों को कैसे स्टाइल कर सकती हैं।

गरबा के लिए पहनें Grey Mirror Work Lehenga

अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन गरबा या डांडिया खेलने जाने वाली हैं, तो ग्रे रंग का मिरर वर्क लहंगा चुन सकती हैं। इसके साथ सिल्वर कढ़ाई या खूबसूरत बॉर्डर वाला चनिया चोली सेट अच्छा लगेगा। आप डव ग्रे, सिल्वर ग्रे या डार्क ग्रे रंग का लहंगा पहन सकती हैं। इसके साथ मैरून, काले या गुलाबी रंग के दुपट्टा से कंट्रास्ट कर सकती है। चाहें तो ग्रे मिरर वर्क लहंगे के साथ सिल्वर झुमके और चूड़ियां भी पहन सकती हैं।

पूजा के लिए चुनें Grey Kurta Set

अगर आप दिन में पूजा करने या परिवार के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हैं, तो ग्रे रंग का कुर्ता सेट अच्छा विकल्प है। आप कॉटन या आर्ट सिल्क जैसे आरामदायक फैब्रिक का कुर्ता भी चुन सकती हैं। इसके साथ हल्के गहने और मैचिंग फुटवियर पहन सकती हैं। मॉडर्न लुक के लिए ग्रे पेपलम टॉप के साथ पलाजो भी ट्राई कर सकती हैं।

Grey Saree से पाएं एलिगेंट लुक

नवरात्रि के सातवें दिन साड़ी पहनना चाहती हैं, तो सिल्वर ग्रे, डव ग्रे या चारकोल ग्रे रंग की साड़ी चुन सकती हैं। इसके साथ लाल, गुलाबी या मैरून रंग का ब्लाउज अच्छा कंट्रास्ट देगा। जरी या सिल्वर वर्क वाली साड़ी पूजा और शाम के पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अच्छी रहेगी। इसके साथ सिल्वर झुमके, चूड़ियां और हल्का मेकअप कर सकती हैं। चाहें तो ग्रे साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज पहनकर अपने लुक को और खास बना सकती हैं।

Grey Anarkali या Sharara Suit भी है अच्छा विकल्प

अगर आप आरामदायक और पारंपरिक आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो ग्रे रंग का अनारकली या शरारा सूट चुन सकती हैं। सिल्वर कढ़ाई वाली अनारकली के साथ कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा आपके लुक को खूबसूरत बनाएगा। वहीं, ग्रे शरारा सूट के साथ रंगीन दुपट्टा और स्टेटमेंट झुमके पहन सकती हैं। यह आउटफिट पूजा, परिवार के साथ मिलने-जुलने या किसी छोटे फंक्शन के लिए अच्छा विकल्प है।

Grey Co-Ord Set से पाएं मॉडर्न एथनिक लुक

अगर आपको पारंपरिक कपड़ों के साथ मॉडर्न स्टाइल पसंद है, तो ग्रे रंग का एथनिक को-ऑर्ड सेट पहन सकती हैं। इसमें मैचिंग टॉप और पैंट होते हैं, जिन पर मिरर वर्क, कढ़ाई या प्रिंट हो सकता है। आप कॉटन या रेयॉन जैसे आरामदायक फैब्रिक का सेट चुन सकती हैं। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और जूती पहनकर अपना लुक पूरा कर सकती हैं। चाहें तो ग्रे को-ऑर्ड सेट के साथ रंगीन दुपट्टा भी कैरी कर सकती हैं।

नवरात्रि स्पेशल: पैरों को सजाने के लिए ट्राई करें आलता के ये खूबसूरत ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन 

ये भी पढ़ें
Alta Design, Traditional Alta Design,

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 08:09 pm

Published on:

16 Oct 2026 08:09 pm

Hindi News / Lifestyle News / Navratri Day 7 Grey Outfit Ideas: गरबा से पूजा तक, लहंगा, साड़ी और कुर्ता स्टाइल करने के लिए यहां से लें टिप्स 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Navratri-Dussehra Long Weekend: नवरात्रि और दशहरे के लिए बंगाल ही नहीं, ये जगहें भी हैं बेस्ट 

Navratri-Dussehra Long Weekend
लाइफस्टाइल

Kanjak Gift Ideas: नवरात्रि में कंजकों के लिए स्टेशनरी से लेकर बैग तक, बजट में गिफ्ट खरीदने के लिए यहां से लें आइडियाज

kanya gift ideas, navratri kanjak gifts, kanjak gift set,
लाइफस्टाइल

नवरात्रि स्पेशल: पैरों को सजाने के लिए ट्राई करें आलता के ये खूबसूरत ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन 

Alta Design, Traditional Alta Design,
लाइफस्टाइल

Navratri Fasting Tips: नवरात्रि व्रत में सिर्फ आलू और साबूदाना नहीं, इन चीजों से बनाएं हेल्दी मील

Healthy Vrat Meals Tips
लाइफस्टाइल

Navratri Special: गरबा नाइट में दिखना है स्टाइलिश, तो ट्राई करें ये हेयरस्टाइल, मेकअप और मेहंदी डिजाइन

Navratri Hair And Makeup Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.