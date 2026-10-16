गरबा और डांडिया नाइट में शानदार आएगी फोटो, बस मोबाइल कैमरे की इन सेटिंग्स का रखें ध्यान और अपनाएं ये पोज 

Garba Night Photography Tips: नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट का अपना अलग ही मजा होता है। रंग-बिरंगे कपड़े, चमकती ज्वेलरी, रोशनी से सजे पंडाल और डांस करते लोगों के बीच हर पल खास बन जाता है। ऐसे में हर कोई इन यादों को तस्वीरों और वीडियो में कैद करना चाहता है। लेकिन रात में फोटो खींचते समय कई बार तस्वीरें धुंधली आती हैं या कपड़ों की चमक ठीक से नजर नहीं आती। अगर आप भी इस नवरात्रि गरबा नाइट की शानदार तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो कुछ आसान टिप्स आपकी मदद कर सकती हैं। फोन की सही सेटिंग से लेकर फोटो खींचने के अलग-अलग पोज तक, इन तरीकों से आप अपनी तस्वीरों को और बेहतर बना सकते हैं।