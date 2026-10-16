16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

गरबा और डांडिया नाइट में शानदार आएगी फोटो, बस मोबाइल कैमरे की इन सेटिंग्स का रखें ध्यान और अपनाएं ये पोज 

Navratri Night Photography Tips: गरबा या डांडिया नाइट की यादें सहेजने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अच्छी तस्वीरें खींचना चाहते हैं, लेकिन फोटो अच्छी नहीं आती? यहां जानिए मोबाइल कैमरे की आसान सेटिंग्स, पोज और लाइटिंग से अपनी तस्वीरों को खास बनाने के टिप्स।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Oct 16, 2026

Garba Night Photography Tips

गरबा और डांडिया नाइट के लिए Night Photography Tips (representative image) image credit gemini

Garba Night Photography Tips: नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट का अपना अलग ही मजा होता है। रंग-बिरंगे कपड़े, चमकती ज्वेलरी, रोशनी से सजे पंडाल और डांस करते लोगों के बीच हर पल खास बन जाता है। ऐसे में हर कोई इन यादों को तस्वीरों और वीडियो में कैद करना चाहता है। लेकिन रात में फोटो खींचते समय कई बार तस्वीरें धुंधली आती हैं या कपड़ों की चमक ठीक से नजर नहीं आती। अगर आप भी इस नवरात्रि गरबा नाइट की शानदार तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो कुछ आसान टिप्स आपकी मदद कर सकती हैं। फोन की सही सेटिंग से लेकर फोटो खींचने के अलग-अलग पोज तक, इन तरीकों से आप अपनी तस्वीरों को और बेहतर बना सकते हैं।

फोन की सेटिंग्स का रखें ध्यान

गरबा नाइट में कम रोशनी और तेजी से घूमते लोगों की वजह से फोटो खींचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कैमरे की कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखना जरूरी है।

नाइट मोड का करें इस्तेमाल

अगर आप रात में दोस्तों के साथ फोटो लेना चाहते हैं, तो फोन के नाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम रोशनी में तस्वीर ज्यादा साफ आ सकती है। फोटो लेते समय फोन को कुछ सेकंड तक स्थिर रखें, ताकि तस्वीर धुंधली न हो।

रोशनी के हिसाब से सेट करें एक्सपोजर

कई बार गरबा पंडाल की तेज लाइट के कारण कपड़ों पर लगे मिरर वर्क और सीक्वेंस की चमक तस्वीर में ज्यादा दिखाई देने लगती है। इससे कपड़ों की डिटेल साफ नजर नहीं आती। ऐसी स्थिति में फोन की स्क्रीन पर सब्जेक्ट को चुनकर एक्सपोजर थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे तेज रोशनी में भी तस्वीर बेहतर आ सकती है।

डांस करते समय बर्स्ट मोड अपनाएं

गरबा में घूमते हुए या डांडिया खेलते समय फोटो लेने के लिए बर्स्ट मोड काफी काम आ सकता है। इसमें कैमरा एक साथ कई तस्वीरें लेता है, जिनमें से आप सबसे अच्छी फोटो चुन सकते हैं। कोशिश करें कि डांस का मूवमेंट शुरू होते ही फोटो लेना शुरू कर दें।

स्लो मोशन वीडियो से कैद करें खास पल

गरबा और डांडिया के घूमने वाले स्टेप्स को स्लो मोशन वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे डांस के मूवमेंट और कपड़ों की डिजाइन खूबसूरती से नजर आती है। वीडियो बनाते समय फोन को ज्यादा हिलाने से बचें।

हर फोटो में फ्लैश का इस्तेमाल न करें

रात में फोटो लेते समय फोन का फ्लैश कई बार चेहरे और चमकदार कपड़ों पर तेज रोशनी डाल देता है। इससे तस्वीर का लुक खराब हो सकता है। इसके बजाय ऐसी जगह खड़े हों, जहां पंडाल या स्टेज की रोशनी चेहरे पर अच्छी तरह पड़ रही हो।

गरबा नाइट में इन पोज में खिंचवाएं फोटो

सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना ही काफी नहीं है, फोटो खिंचवाते समय सही पोज भी तस्वीर को खास बना सकता है। गरबा नाइट में आप ये पोज ट्राई कर सकते हैं।

घूमते हुए लें फोटो

अगर आपने चनिया चोली या घाघरा पहना है, तो घूमते हुए फोटो खिंचवा सकती हैं। इस दौरान एक हाथ से आउटफिट का किनारा हल्का सा पकड़ें, ताकि कपड़ों का घेर तस्वीर में अच्छी तरह नजर आए। फोटो लेने वाले से कहें कि वह घूमने के दौरान लगातार कुछ तस्वीरें ले।

डांडिया खेलते हुए पोज दें

डांडिया स्टिक के साथ फोटो लेने के लिए डांस के बीच का कोई अच्छा मूवमेंट चुनें। दोस्तों के साथ स्टिक मिलाते हुए या डांस करते हुए तस्वीर खिंचवा सकते हैं।

दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो लेना न भूलें

नवरात्रि की यादों को खास बनाने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ ग्रुप फोटो जरूर लें। सभी लोग एक ही दिशा में रोशनी की तरफ खड़े हों और कैमरे को स्थिर रखें। इससे तस्वीर में सभी के चेहरे साफ नजर आने की संभावना बढ़ जाती है।

Navratri Outfit Ideas: नवरात्रि के छठे दिन क्या पहनें? ग्रीन साड़ी, कुर्ता और गरबा लुक के लिए अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

ये भी पढ़ें
green navratri outfit, green saree styling

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Oct 2026 10:32 pm

Published on:

16 Oct 2026 10:16 pm

Hindi News / Lifestyle News / गरबा और डांडिया नाइट में शानदार आएगी फोटो, बस मोबाइल कैमरे की इन सेटिंग्स का रखें ध्यान और अपनाएं ये पोज 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

गरबा और डांडिया नाइट के लिए बेस्ट है Minimal Makeup, इन आसान टिप्स से पाएं फ्रेश लुक

Navratri Makeup Tips
लाइफस्टाइल

Navratri Day 7 Grey Outfit Ideas: गरबा से पूजा तक, लहंगा, साड़ी और कुर्ता स्टाइल करने के लिए यहां से लें टिप्स 

Grey Navratri Outfit Ideas
लाइफस्टाइल

Navratri-Dussehra Long Weekend: नवरात्रि और दशहरे के लिए बंगाल ही नहीं, ये जगहें भी हैं बेस्ट 

Navratri-Dussehra Long Weekend
लाइफस्टाइल

Kanjak Gift Ideas: नवरात्रि में कंजकों के लिए स्टेशनरी से लेकर बैग तक, बजट में गिफ्ट खरीदने के लिए यहां से लें आइडियाज

kanya gift ideas, navratri kanjak gifts, kanjak gift set,
लाइफस्टाइल

नवरात्रि स्पेशल: पैरों को सजाने के लिए ट्राई करें आलता के ये खूबसूरत ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन 

Alta Design, Traditional Alta Design,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.