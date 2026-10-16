गरबा और डांडिया नाइट में शानदार आएगी फोटो, बस मोबाइल कैमरे की इन सेटिंग्स का रखें ध्यान और अपनाएं ये पोज 

गरबा और डांडिया नाइट के लिए Night Photography Tips (representative image) image credit gemini
Garba Night Photography Tips: नवरात्रि में गरबा और डांडिया नाइट का अपना अलग ही मजा होता है। रंग-बिरंगे कपड़े, चमकती ज्वेलरी, रोशनी से सजे पंडाल और डांस करते लोगों के बीच हर पल खास बन जाता है। ऐसे में हर कोई इन यादों को तस्वीरों और वीडियो में कैद करना चाहता है। लेकिन रात में फोटो खींचते समय कई बार तस्वीरें धुंधली आती हैं या कपड़ों की चमक ठीक से नजर नहीं आती। अगर आप भी इस नवरात्रि गरबा नाइट की शानदार तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो कुछ आसान टिप्स आपकी मदद कर सकती हैं। फोन की सही सेटिंग से लेकर फोटो खींचने के अलग-अलग पोज तक, इन तरीकों से आप अपनी तस्वीरों को और बेहतर बना सकते हैं।
गरबा नाइट में कम रोशनी और तेजी से घूमते लोगों की वजह से फोटो खींचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कैमरे की कुछ सेटिंग्स का ध्यान रखना जरूरी है।
अगर आप रात में दोस्तों के साथ फोटो लेना चाहते हैं, तो फोन के नाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम रोशनी में तस्वीर ज्यादा साफ आ सकती है। फोटो लेते समय फोन को कुछ सेकंड तक स्थिर रखें, ताकि तस्वीर धुंधली न हो।
कई बार गरबा पंडाल की तेज लाइट के कारण कपड़ों पर लगे मिरर वर्क और सीक्वेंस की चमक तस्वीर में ज्यादा दिखाई देने लगती है। इससे कपड़ों की डिटेल साफ नजर नहीं आती। ऐसी स्थिति में फोन की स्क्रीन पर सब्जेक्ट को चुनकर एक्सपोजर थोड़ा कम कर सकते हैं। इससे तेज रोशनी में भी तस्वीर बेहतर आ सकती है।
गरबा में घूमते हुए या डांडिया खेलते समय फोटो लेने के लिए बर्स्ट मोड काफी काम आ सकता है। इसमें कैमरा एक साथ कई तस्वीरें लेता है, जिनमें से आप सबसे अच्छी फोटो चुन सकते हैं। कोशिश करें कि डांस का मूवमेंट शुरू होते ही फोटो लेना शुरू कर दें।
गरबा और डांडिया के घूमने वाले स्टेप्स को स्लो मोशन वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे डांस के मूवमेंट और कपड़ों की डिजाइन खूबसूरती से नजर आती है। वीडियो बनाते समय फोन को ज्यादा हिलाने से बचें।
रात में फोटो लेते समय फोन का फ्लैश कई बार चेहरे और चमकदार कपड़ों पर तेज रोशनी डाल देता है। इससे तस्वीर का लुक खराब हो सकता है। इसके बजाय ऐसी जगह खड़े हों, जहां पंडाल या स्टेज की रोशनी चेहरे पर अच्छी तरह पड़ रही हो।
सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना ही काफी नहीं है, फोटो खिंचवाते समय सही पोज भी तस्वीर को खास बना सकता है। गरबा नाइट में आप ये पोज ट्राई कर सकते हैं।
अगर आपने चनिया चोली या घाघरा पहना है, तो घूमते हुए फोटो खिंचवा सकती हैं। इस दौरान एक हाथ से आउटफिट का किनारा हल्का सा पकड़ें, ताकि कपड़ों का घेर तस्वीर में अच्छी तरह नजर आए। फोटो लेने वाले से कहें कि वह घूमने के दौरान लगातार कुछ तस्वीरें ले।
डांडिया स्टिक के साथ फोटो लेने के लिए डांस के बीच का कोई अच्छा मूवमेंट चुनें। दोस्तों के साथ स्टिक मिलाते हुए या डांस करते हुए तस्वीर खिंचवा सकते हैं।
नवरात्रि की यादों को खास बनाने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ ग्रुप फोटो जरूर लें। सभी लोग एक ही दिशा में रोशनी की तरफ खड़े हों और कैमरे को स्थिर रखें। इससे तस्वीर में सभी के चेहरे साफ नजर आने की संभावना बढ़ जाती है।
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