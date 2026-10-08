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तनाव और बेचैनी से हैं परेशान? रोजाना की आदतों में करें ये छोटे बदलाव, Mayo Clinic से जानें आसान तरीके

Stress Management: स्ट्रेस क्यों होता है और इसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? Mayo Clinic, NHS और WHO से जानें तनाव को कम करने के आसान तरीके, जिन्हें आप रोजाना अपनी डेली रूटीन में अपना सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Oct 08, 2026

Stress Management, Stress Relief

stress management टिप्स (representative image) image credit Magnific

Stress Relief: काम का दबाव, रिश्तों से जुड़ी परेशानियां, पैसों की चिंता या रोजमर्रा की जिम्मेदारियां तनाव की वजह बन सकती हैं। तनाव यानी स्ट्रेस शरीर और मन की ऐसी प्रतिक्रिया है, जो किसी चुनौती या दबाव वाली स्थिति में महसूस हो सकती है। हर व्यक्ति में इसका असर अलग हो सकता है। किसी को बेचैनी या लगातार चिंता महसूस हो सकती है, तो किसी को ध्यान लगाने में परेशानी, चिड़चिड़ापन या नींद में बदलाव नजर आ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं रोजाना की जिंदगी में स्ट्रेस को संभालने के लिए कौन से आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं।

स्ट्रेस के कारणों को पहचानें

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार स्ट्रेस को संभालने की शुरुआत उन चीजों को पहचानने से की जा सकती है, जिनकी वजह से आप तनाव महसूस करते हैं। काम का दबाव, रिश्तों की परेशानी, व्यस्त दिनचर्या और आर्थिक चिंताएं इसके सामान्य कारण हो सकते हैं। कभी कभी रोजमर्रा की छोटी परेशानियां भी तनाव बढ़ा सकती हैं। अपने तनाव के कारणों को समझने से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि किन परिस्थितियों में आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है।

हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश न करें

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार तनाव से निपटने के लिए यह समझना जरूरी है कि किन चीजों को बदला जा सकता है और किन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हर परिस्थिति को अपने हिसाब से बदलना संभव नहीं होता। ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया और उन चीजों पर ध्यान देना ज्यादा उपयोगी हो सकता है, जिन पर आप कुछ कदम उठा सकते हैं।

काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार तनाव के दौरान एक साथ सारे काम करने की कोशिश करने के बजाय छोटे और आसानी से पूरे होने वाले लक्ष्य तय करना बेहतर हो सकता है। इससे काम को संभालना आसान महसूस हो सकता है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर लगातार ध्यान देने के बजाय उन कामों पर ध्यान दें, जिन्हें आप कर सकते हैं।

भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के मुताबिक तनाव महसूस होने पर अपनी भावनाओं के बारे में दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या स्वास्थ्य पेशेवर से बात की जा सकती है। अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करना स्थिति से निपटने में मदद कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) भी तनाव के दौरान भरोसेमंद लोगों के संपर्क में रहने और अपनी भावनाओं को साझा करने की सलाह देता है।

रिलैक्सेशन तकनीकों को दिनचर्या में शामिल करें

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार गहरी सांस लेना, योग, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी रिलैक्सेशन तकनीकें कुछ लोगों को तनाव संभालने में मदद कर सकती हैं। अपने लिए कुछ समय निकालना और ऐसी गतिविधियां करना, जिनसे आपको आराम महसूस हो, तनाव प्रबंधन का हिस्सा हो सकता है।

शरीर को एक्टिव रखें

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार नियमित एक्सरसाइज और स्वस्थ जीवनशैली तनाव को संभालने में मदद कर सकती है। इसके साथ पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है।

न्यूज और सोशल मीडिया का समय सीमित करें

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार अगर लगातार सोशल मीडिया या न्यूज देखने से तनाव बढ़ रहा है, तो न्यूज देखने का समय सीमित करना मददगार हो सकता है।

जरूरत पड़ने पर मदद लें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) के अनुसार अगर तनाव से निपटना मुश्किल हो रहा है या इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य पेशेवर से मदद ली जा सकती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार भी अगर तनाव बढ़ता जा रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना उपयोगी हो सकता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

08 Oct 2026 01:57 pm

Published on:

08 Oct 2026 01:48 pm

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