तनाव और बेचैनी से हैं परेशान? रोजाना की आदतों में करें ये छोटे बदलाव, Mayo Clinic से जानें आसान तरीके

Stress Relief: काम का दबाव, रिश्तों से जुड़ी परेशानियां, पैसों की चिंता या रोजमर्रा की जिम्मेदारियां तनाव की वजह बन सकती हैं। तनाव यानी स्ट्रेस शरीर और मन की ऐसी प्रतिक्रिया है, जो किसी चुनौती या दबाव वाली स्थिति में महसूस हो सकती है। हर व्यक्ति में इसका असर अलग हो सकता है। किसी को बेचैनी या लगातार चिंता महसूस हो सकती है, तो किसी को ध्यान लगाने में परेशानी, चिड़चिड़ापन या नींद में बदलाव नजर आ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं रोजाना की जिंदगी में स्ट्रेस को संभालने के लिए कौन से आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं।