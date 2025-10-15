Patrika LogoSwitch to English

Control Blood Sugar Naturally : सिर्फ 1 खाने की ट्रिक से ब्लड शुगर हो सकता है कंट्रोल फ्रेंच साइंटिस्ट का दावा

Blood sugar control tips : सिर्फ खाने का क्रम बदलें पहले सब्ज़ियां, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्ब्स और ब्लड शुगर, वजन व मेटाबॉलिज़्म तीनों पर पाएं कमाल का असर दिखेगा।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 15, 2025

Control Blood Sugar Naturally

Control Blood Sugar Naturally : ब्लड शुगर कंट्रोल करने के तरीके (फोटो सोर्स : Freepik)

Control Blood Sugar Naturally : क्या आप ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना चाहते हैं? फ़्रांसीसी बायोकेमिस्ट जेसी इंचास्पे बता रही हैं कि आपकी थाली में खाने का क्रम आपके विचार से कहीं ज्यादा मायने रखता है। आप कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं इसका ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Control) पर बड़ा असर पड़ता है।

अपने ब्लड शुगर को स्थिर रखना ऊर्जा, मेटाबॉलिज़्म और अच्छे और लंबे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हालांकि आहार और व्यायाम जरूरी हैं, लेकिन आप जिस क्रम में खाना खाते हैं, वह आश्चर्यजनक अंतर ला सकता है। फ़्रांसीसी बायोकेमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलिंग लेखिका जेसी इंचास्पे ने 9 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि कैसे सही क्रम में खाना खाने से ग्लूकोज के स्तर को ज्यादा प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

70% तक कम हो सकता है ग्लूकोज का स्तर | Blood Sugar Control Tips :

सही क्रम में खाना, जेसी कहती हैं जो एक बायोकेमिस्ट और लेखिका हैं और ब्लड शुगर मैनेजमेंट पर अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह बताती हैं, सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि आप उसे कैसे खाते हैं। विज्ञान बताता है कि आप जिस क्रम में खाना खाते हैं, वह आपके ग्लूकोज़ के स्तर को 70% तक कम कर सकता है।

इसका मतलब है कम लालसा, कम सूजन और ज्यादा ऊर्जा, वह आगे कहती हैं। इंचौस्पे के अनुसार आदर्श क्रम सरल है: सब्ज़ियों से शुरुआत करें, उसके बाद प्रोटीन और वसा लें, और स्टार्च और शर्करा के साथ समाप्त करें।

ध्यान रखने योग्य सुझाव

उन्होंने कैप्शन में एक महत्वपूर्ण बात साझा की, अपने भोजन को इस तरह से विघटित करना हमेशा संभव या आनंददायक नहीं होता। लेकिन जब भी यह आसान हो इसे करने का प्रयास करें, क्योंकि यह तरीका आपके ग्लूकोज के स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

जैसी इनचौस्पे कहती हैं, हमें हर बार खाने के बीच लंबा गैप रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि जब भी खाएं, तो सबसे पहले सब्ज़ियां खाएं और कार्बोहाइड्रेट्स (जैसे चावल, रोटी या पास्ता) आखिर में लें। ये तरीका आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

जब आप पहले सब्ज़ियां खाते हैं, तो उनमें मौजूद फाइबर आपके पेट में एक तरह की सुरक्षा परत बना देता है, जिससे बाद में खाए गए कार्ब्स धीरे-धीरे पचते हैं। इसका असर ये होता है कि ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ती है, जिससे आपको ज्यादा समय तक ऊर्जा मिलती रहती है और थकान कम महसूस होती है।

पेट की चर्बी घटाने में भी मदद मिल सकती है | Reducing Belly Fat

इस तरह खाने से न सिर्फ ब्लड शुगर बेहतर रहती है, बल्कि वजन नियंत्रित करने, भूख पर काबू पाने और पेट की चर्बी घटाने में भी मदद मिल सकती है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं बस खाने का क्रम थोड़ा बदलना है। यानी, पहले सब्ज़ियां, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्ब्स” इतना आसान नियम अपनाकर आप अपने मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बना सकते हैं और दिनभर ज्यादा एक्टिव महसूस कर सकते हैं।

Heart Attack Causes

15 Oct 2025 02:43 pm

Hindi News / Lifestyle News / Control Blood Sugar Naturally : सिर्फ 1 खाने की ट्रिक से ब्लड शुगर हो सकता है कंट्रोल फ्रेंच साइंटिस्ट का दावा

