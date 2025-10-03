42 की उम्र में मां बनेंगी Katrina Kaif, जानिए Late Motherhood की चुनौतियां

Katrina Kaif Pregnancy: बॉलीवुड की ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस कटरीना कैफ अब अपनी जिंदगी के एक नए सफर की ओर बढ़ रही हैं , वह बनने जा रही हैं मां।हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि कटरीना 42 साल की उम्र में मदरहुड को गले लगाने जा रही हैं। हालांकि, आजकल 40 की उम्र के बाद मां बनना एक ट्रेंड जैसा बन गया है, लेकिन यह सफर जितना खूबसूरत होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी।आइए जानते हैं, इस उम्र में मां बनने से जुड़ी उन प्रमुख चुनौतियों के बारे में, जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ सकता है।