42 की उम्र में मां बनेंगी Katrina Kaif, जानिए Late Motherhood की चुनौतियां

Risks of pregnancy after 40
Katrina Kaif Pregnancy: बॉलीवुड की ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेस कटरीना कैफ अब अपनी जिंदगी के एक नए सफर की ओर बढ़ रही हैं , वह बनने जा रही हैं मां।हाल ही में खबरें सामने आई हैं कि कटरीना 42 साल की उम्र में मदरहुड को गले लगाने जा रही हैं। हालांकि, आजकल 40 की उम्र के बाद मां बनना एक ट्रेंड जैसा बन गया है, लेकिन यह सफर जितना खूबसूरत होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी।आइए जानते हैं, इस उम्र में मां बनने से जुड़ी उन प्रमुख चुनौतियों के बारे में, जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ सकता है।
आज के दौर में महिलाएं करियर, आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही हैं, ऐसे में शादी और मां बनने का फैसला भी पहले के मुकाबले थोड़ा टल रहा है। खासकर शहरी क्षेत्रों में अब महिलाएं 35 से 45 की उम्र के बीच भी मातृत्व को अपनाने लगी हैं।
इसके पीछे कारण सिर्फ प्रोफेशनल जिंदगी नहीं है, बल्कि बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जागरूकता भी हैं। अब IVF, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसी तकनीकों की मदद से कई महिलाएं उस उम्र में भी मां बन पा रही हैं, जब पहले यह नामुमकिन माना जाता था।
40 की उम्र के बाद महिलाओं में प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होने लगती है। एग्स की क्वालिटी और संख्या दोनों में गिरावट आने लगती है, जिससे कंसीव करना कठिन हो सकता है। इस उम्र में गर्भधारण के लिए कई बार IVF या अन्य मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है।
सिर्फ यही नहीं, 40 के बाद प्रेग्नेंसी को 'हाई-रिस्क' कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इस दौरान महिलाएं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, प्रीमैच्योर डिलीवरी या भ्रूण में जेनेटिक डिसऑर्डर जैसी समस्याओं की अधिक शिकार हो सकती हैं।
कैटरीना कैफ अगर 42 की उम्र में मां बनती हैं, तो यह उन तमाम महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण होगी, जो उम्र के इस पड़ाव पर मातृत्व का सपना देख रही हैं। उनका यह फैसला समाज में बने उस मिथक को तोड़ता है कि मां बनने की "सही उम्र" सिर्फ 20s या 30s होती है।
