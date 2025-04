Matka Water Cooling Tips: मटके का पानी होगा फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा, अपनाएं ये ट्रिक्स

Earthen pot) का पानी, जो प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है, गर्मी में ताजगी और राहत का अहसास दिलाता है। लेकिन कुछ हैक्स की मदद से आप मटके के पानी को और भी ठंडा कर सकते हैं। आइए जानते हैं मटके का पानी ठंडा रखने के कुछ सरल और असरदार तरीके। इसलिए लोग मटके का पानी पीते हैं। मटके() का पानी, जो प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है, गर्मी में ताजगी और राहत का अहसास दिलाता है। लेकिन कुछ हैक्स की मदद से आप मटके के पानी को और भी ठंडा कर सकते हैं। आइए जानते हैं मटके का पानी ठंडा रखने के कुछ सरल और असरदार तरीके।

गर्मी में मटके के पानी पीने के फायदे (Benefits of drinking pot water in summer) गर्मी में मटके(Earthen pot) का पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मटके का पानी न केवल प्राकृतिक रूप से ठंडा और ताजगी से भरा होता है, बल्कि यह शरीर को कई लाभ देता है। यह पाचन, प्रतिरक्षा प्रणाली, और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित विकल्प है।

सेंधा नमक (Rock salt) सेंधा नमक का उपयोग भी एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए मटके को धोकर उसमें एक चम्मच सेंधा नमक डालें और पानी भरकर रातभर छोड़ दें। अगले दिन नमक वाला पानी निकालकर मटके को फिर से धो लें और ताजा पानी भरकर सेंधा नमक का आधा चम्मच मिलाएं। इससे पानी ठंडा रहेगा।

फिटकरी का इस्तेमाल (Use of alum) फिटकरी भी मटके के पानी को ठंडा रखने में सहायक होती है। इसके लिए मटके को धोकर उसमें पानी भरें और उसमें थोड़ा सा फिटकरी घोलकर मिलाएं। कुछ घंटे बाद मटके का पानी ठंडा और साफ मिलेगा।