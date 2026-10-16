Nayyi Navelli & Prahaar Movie Release & Reviews LIVE: दशहरा वीकेंड पर किस फिल्म ने मारी बाजी? रिव्यू, क्रिटिक्स की रेटिंग और कलेक्शन यहां देखें

Nayyi Navelli & Prahaar Movie Release & Reviews LIVE: मुंबई में 18 साल पहले 26/11 आतंकी हमला हुआ था। जिसमे आतंकी अजमल कसाब (Ajmal Kasab) इकलौता आतंकी था, जिसे जिंदा पकड़ा गया था। उसे कैसे फांसी की सजा दिलाने के लिए वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) ने क्या कानूनी लड़ाई लड़ी थी और कैसे संघर्ष किया था? ये फिल्म में दिखाया गया है। इसी के साथ यामी गौतम की फिल्म नई नवेली भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म हॉरर-कॉमेडी है। फिल्म की कहानी में मेरठ में एक संस्कारी, खूबसूरत और सीधी-सादी लड़की ब्याह कर आती है। घर में नई बहू के आने से खुशियों का माहौल होता है, लेकिन जल्द ही घर के भीतर अजीबोगरीब और रूह कंपा देने वाले वाकये शुरू हो जाते हैं। अजीब व्यवहार और भाभी के चेहरे के बदलते भाव देखकर देवर के मन में यह खौफ पैदा करते हैं कि घर की बहू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ‘डायन’ है।