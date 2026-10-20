Tiger Shroff Firing Live Update: मुंबई पुलिस ने बदली रणनीति, बनाया ‘प्लान बी’, तीनों आरोपियों ने कोटा में ही बिताई पूरी रात

2026-10-20 09:35:15 am

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले हमलावरों के लिए बनाया 'प्लान बी'

ANI के मुताबिक, मुंबई पुलिस को आरोपियों को ले जाने के लिए 'प्लान बी' अपनाने के निर्देश मिले थे। नतीजतन, पुलिस ने आरोपियों को रातोंरात मुंबई ले जाने की अपनी मूल योजना को बदल दिया और उन्हें कोटा में ही रखने का फैसला किया। मुंबई पुलिस जल्द ही तीनों आरोपियों को लेकर कोटा से रवाना होने वाली है, हालांकि उनके परिवहन के समय और व्यवस्थाओं के बारे में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।जैसे-जैसे पुलिस जांच के अगले चरण पर आगे बढ़ेगी, मामले में और भी घटनाक्रम सामने आने की उम्मीद है। इस संबंध में रेलवे कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ रामस्वरूप मीना ने बताया कि तीनों आरोपियों को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी गई है और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उन्हें मुंबई ले जाया जा रहा है।