Tiger Shroff Firing Live Update: मुंबई पुलिस ने बदली रणनीति, बनाया ‘प्लान बी’, तीनों आरोपियों ने कोटा में ही बिताई पूरी रात

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Tiger Shroff Firing Live Update: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार की शाम जानलेवा हमला हुआ था। उनपर कई राउंड्स गोलियां फायर की गई थीं। इस पूरे मामले में कल तीनों आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक और गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस की तरफ से हुई है। इस बार उनके हाथ इस हमले के मास्टरमाइंड अनिल पंडित का साथी पकड़ा गया है, जिसने तीनों आरोपियों को इस हमले के लिए चुना था।
2026-10-20 08:33:26 am
हरियाणा के सोनीपत से समीर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसी ने तीनों शूटरों का संपर्क कैलिफोर्निया में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अनिल पंडित से कराया था। इससे पहले पुलिस ने फूल सिंह, रेहान और ऋतिक कुमार को राजस्थान के कोटा से पकड़ा था। जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक अनिल पंडित कैलिफोर्निया में रहकर कथित तौर पर शूटरों के संपर्क में था। आरोप है कि हरियाणा के रहने वाले समीर ने तीनों हमलावरों को पंडित से जोड़ने में भूमिका निभाई थी। अब उससे पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपियों के बीच संपर्क कैसे हुआ और फायरिंग की साजिश में किसकी क्या भूमिका थी।
2026-10-20 09:10:18 am
रविवार को हुए हमले के बाद टाइगर श्रॉफ को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले अभिनेता के पास कोई सुरक्षा नहीं थी। वहीं, खबर है कि हमले से पहले टाइगर को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कोई धमकी भरी न तो कोई कॉल आई थी और न कोई मैसेज। फिलहाल मुंबई पुलिस इसकी जांच तेजी से कर रही है। टाइगर के अलावा सलमान खान के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
2026-10-20 09:16:02 am
पूनम ढिल्लों ने कहा, "मेरी पहली प्रतिक्रिया सदमे वाली थी। वह इतना सीधा-सादा लड़का है। उसने कभी कुछ गलत नहीं कहा। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी कुछ गलत सोचा भी होगा। वह इतना अच्छा और नेक लड़का है। इसलिए, जब उसपर फायरिंग की खबर आई, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा झटका था। लेकिन तुरंत ही सबसे बड़ी राहत यह थी कि वह ठीक है। क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा उस पर बनी हुई है।" उन्होंने घटना में घायल हुए लोगों के प्रति चिंता व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।
2026-10-20 09:35:15 am
ANI के मुताबिक, मुंबई पुलिस को आरोपियों को ले जाने के लिए 'प्लान बी' अपनाने के निर्देश मिले थे। नतीजतन, पुलिस ने आरोपियों को रातोंरात मुंबई ले जाने की अपनी मूल योजना को बदल दिया और उन्हें कोटा में ही रखने का फैसला किया। मुंबई पुलिस जल्द ही तीनों आरोपियों को लेकर कोटा से रवाना होने वाली है, हालांकि उनके परिवहन के समय और व्यवस्थाओं के बारे में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।जैसे-जैसे पुलिस जांच के अगले चरण पर आगे बढ़ेगी, मामले में और भी घटनाक्रम सामने आने की उम्मीद है। इस संबंध में रेलवे कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ रामस्वरूप मीना ने बताया कि तीनों आरोपियों को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी गई है और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उन्हें मुंबई ले जाया जा रहा है।
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