27 Nov 2026, 8:00 AM IST

एडवांस बुकिंग में कौन था आगे?

एडवांस बुकिंग के मामले में आयुष्मान खुराना और शरवरी की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' ने इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर 'गनमास्टर जी9' को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया है। सैकनिल्क के 26 नवंबर रात 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, 'ये प्रेम मोल लिया' ने ब्लॉक सीटों समेत कुल 6.92 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है, जबकि बिना ब्लॉक सीटों के इसकी कमाई 3.79 करोड़ रुपये रही। फिल्म के करीब 2.55 लाख टिकटों की एडवांस बिक्री हुई है।

वहीं, इमरान हाशमी की 'गनमास्टर जी9' ने ब्लॉक सीटों समेत 6.83 करोड़ रुपये का एडवांस कलेक्शन किया है। हालांकि, बिना ब्लॉक सीटों के इसकी कमाई 4.05 करोड़ रुपये रही, जो आयुष्मान की फिल्म से ज्यादा है। टिकट बिक्री के मामले में भी इमरान की फिल्म आगे है। 'गनमास्टर जी9' के करीब 3.24 लाख टिकट बिक चुके हैं, जबकि 'ये प्रेम मोल लिया' के 2.55 लाख टिकटों की बिक्री हुई है। शो और सिनेमाघरों की संख्या में भी 'गनमास्टर जी9' आगे रही। इसके 20,762 शो 524 शहरों में दर्ज किए गए, जबकि 'ये प्रेम मोल लिया' के 19,166 शो 477 शहरों में लगे। इस तरह कुल एडवांस कलेक्शन में आयुष्मान की फिल्म आगे है, लेकिन टिकटों की बिक्री और बिना ब्लॉक सीटों वाली कमाई में इमरान हाशमी की फिल्म ने बढ़त बनाई है।