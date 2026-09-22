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Rajasthan Deputy Mayor Chunav Live: सवाईमाधोपुर में चुनाव के दौरान हंगामा, झुंझुनूं में मुकाबला हुआ त्रिकोणीय

Rajasthan Deputy Mayor Election Live: राजस्थान के 304 नगर निकायों में आज उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके लिए सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके बाद दोपहर ढाई से सायं पांच बजे तक मतदान होगा और फिर मतगणना होगी।
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जयपुर

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Anil Prajapat

Sep 22, 2026

Sawai Madhopur Nikay Chunav Live
Sawai Madhopur Nikay Chunav Live

Rajasthan Nikay Chunav Live: जयपुर। राजस्थान के 304 नगर निकायों में आज उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके लिए सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके बाद दोपहर ढाई से सायं पांच बजे तक मतदान होगा और फिर मतगणना होगी। बता दें कि नगरीय निकाय के प्रमुखों के चुनाव में सोमवार देर रात तक 303 निकायों के परिणाम घोषित हुए। जिनमें भाजपा 198 निकायों में अध्यक्ष बनाकर आगे रही और 95 निकाय कांग्रेस के खाते में आए। श्रीविजयनगर में मतगणना रोक दी गई। सात निगमों के परिणाम में अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, उदयपुर के छह निगम जीत भाजपा आगे रही।

2026-09-22 12:41:55 pm

Bharatpur Deputy Mayor Chunav Live: डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने उतारा प्रत्याशी

भरतपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। भाजपा ने वार्ड नंबर 2 से नव निर्वाचित पार्षद अंबिका सैनी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 5 के पार्षद गजेंद्र सिंह मैदान में हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए दोपहर 2:30 बजे से मतदान होगा। दोनों दलों के प्रत्याशियों के आमने-सामने होने से चुनाव को लेकर नगर निगम में सियासी हलचल तेज है। बता दें कि मेयर पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद बीजेपी की अनुराधा सिंह को निर्विरोध मेयर चुना गया था।

2026-09-22 12:18:21 pm

Nikay Chunav Live: उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन

बांसवाड़ा, परतापुर-गढ़ी, डूंगरपुर और सागवाड़ा निकायों में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा-कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर नामांकन दाखिल किए। बांसवाड़ा नगर परिषद में भाजपा ने वार्ड 37 के पार्षद चंकी शाह और कांग्रेस ने वार्ड 57 के पार्षद फखरुद्दीन रतलामवाला को दावेदार बनाया। परतापुर-गढ़ी नगर पालिका में भाजपा ने वार्ड 6 की निर्दलीय भाजपा समर्थित पार्षद ममता राठौड़ और कांग्रेस ने वार्ड 3 के पार्षद इस्तियाक अहमद को उपाध्यक्ष पद का दावेदार बनाया। दोनों ने नामांकन दाखिल किया। डूंगरपुर नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए कांग्रेस से फरीदा बानू और भाजपा से अनिल पटेल ने नामांकन दाखिल किया। सागवाड़ा नगरपालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा से योगेश जैन और कांग्रेस से भावेश खांट ने नामांकन दाखिल किया।

2026-09-22 12:14:23 pm

Jhunjhunu Nikay Chunav Live: बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा पर्चा

अलवर नगर निगम में डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी ने अजय पूनिया और कांग्रेस ने ममता सैनी को प्रत्याशी बनाया हैं। दोनों ही दलों के प्रत्या​शियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दोपहर 2.30 बजे से वोटिंग शुरू होगी।

2026-09-22 12:09:29 pm

Jhunjhunu Nikay Chunav Live: झुंझुनूं में उपसभापति पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय

  • झुंझुनूं नगर परिषद के उपसभापति पद के चुनाव को लेकर साफ हुई तस्वीर
  • नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपसभापति पद के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में
  • कांग्रेस ने पूर्व उपसभापति वीरेंद्र डारा को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया
  • भाजपा पार्षद बुधराम सैनी ने नामांकन किया दाखिल
  • रोहन सैनी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया आवेदन
  • तीनों के नामांकन फॉर्म स्वीकार होने के बाद अब उपसभापति पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय

2026-09-22 12:04:41 pm

Ajmer Nikay Chunav Live: नोरत गुर्जर और हेमन्त सांखला के बीच होगा मुकाबला

  • अजमेर नगर निगम उप महापौर चुनाव के लिए जांच के बाद दोनों नाम निर्देशन पत्र पाए गए वैध
  • कांग्रेस के प्रत्याशी नोरत गुर्जर और भाजपा प्रत्याशी हेमन्त सांखला में होगा मुकाबला
  • दोनों को किया गया सिम्बल स्वीकृत
  • दोपहर 2 तक नाम लिए जा सकते हैं वापस

2026-09-22 12:01:59 pm

Jhunjhunu Nikay Chunav Live: सूरजगढ़ में भाजपा-कांग्रेस ने नहीं उतारा प्रत्याशी

  • उपाध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय की निर्विरोध जीत तय
  • अनूप कानोडिया 'श्याम' बनेंगे वाइस चेयरमैन
  • भाजपा-कांग्रेस ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार
  • एकमात्र नामांकन के बाद निर्विरोध निर्वाचन तय
  • कुछ देर में होगी अधिकारिक तौर पर घोषणा

2026-09-22 11:57:03 am

Ajmer Nikay Chunav Live: भाजपा और कांग्रेस ने घोषित किए डिप्टी मेयर प्रत्याशी

अजमेर नगर निगम के लिए कांग्रेस की ओर से नौरत गुर्जर को डिप्टी मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया। वहीं, भाजपा ने अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से पार्षद हेमंत साखला को प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशी कुछ ही देर में नगर निगम पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद पार्षदों की ओर से मतदान किया जाएगा और वोटिंग पूरी होते ही मतगणना शुरू होगी। इसके बाद डिप्टी मेयर के परिणाम की घोषणा की जाएगी।

2026-09-22 11:49:43 am

Sikar Nikay Chunav Live: सियासी ड्रामे के बाद पार्षद लक्ष्मी पहुंची श्यामनगरी

  • खाटूश्यामजी में सियासी ड्रामे के बाद पार्षद लक्ष्मी पहुंची श्यामनगरी
  • भाजपा ने की कांग्रेस पार्षद का मतदान कराने की मांग
  • अब राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले का इंतजार
  • कांग्रेस की ओर से अब तक हुए मतदान के आधार पर परिणाम जारी करने की मांग

2026-09-22 11:48:21 am

Behror Nikay Chunav Live: निर्विरोध उप सभापति बने भाजपा के रामनरेश

बहरोड़ नगर परिषद में भाजपा के रामनरेश यादव निर्विरोध बने उप सभापति।

2026-09-22 11:46:10 am

Barmer Nikay Chunav Live: भाजपा से एक और कांग्रेस से तीन प्रत्याशियों ने किया नामांकन

बाड़मेर में मंगलवार को नगर परिषद उप सभापति चुनावों के नामांकन भरे गए। भाजपा से कन्या देवी सोनी का नामांकन भरा गया। वहीं, कांग्रेस ने दमयंती, कलावती देवी और अर्जुन राम ने नामांकन भरा। दो बजे तक नामांकन वापसी के बाद दो बजकर तीन मिनट पर मतदान शुरू होगा। मतदान के बाद तुरंत मतगणना शुरू होगी।

2026-09-22 11:29:56 am

Sawai Madhopur Nikay Chunav Live: सवाईमाधोपुर में उपसभापति चुनाव के दौरान बवाल

सवाईमाधोपुर में उपसभापति पद के चुनाव के दौरान नगर परिषद परिसर में उस समय हंगामा हो गया, जब भाजपा निकाय प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत निर्वाचन स्थल में प्रवेश करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे उपसभापति पद के लिए नामांकन करवाने की बात कहते हुए अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र मीणा ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें निर्वाचन स्थल के बाहर रोक दिया। बाहर रोके जाने पर विवाद बढ़ गया और मदन प्रजापत सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की हो गई। घटना के बाद मौके पर माहौल गरमा गया। जानकारी के अनुसार, चुनावी बैठक में केवल निर्वाचित सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति थी।

2026-09-22 11:23:11 am

Sujangarh Nikay Chunav Live: सुजानगढ़ में भाजपा-कांग्रेस की ओर से भरा गया चर्चा

भाजपा से उपसभापति पद के लिए तनसुख प्रजापत, प्रजापत के साथ राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक, सभापति मदन गुलेरिया, मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया ने दर्ज करवाया नामांकन, कांग्रेस से सोनिका शर्मा ने उपसभापति पद के लिए किए आवेदन, पार्षद अमित मारोठिया, हितेश जाखड़, सुरेश शर्मा, मुकुल मिश्रा ने दर्ज कराया नामांकन, रिटर्निंग अधिकारी संतोष मीणा के समक्ष किया आवेदन

2026-09-22 11:18:50 am

Rajsamand Nikay Chunav Live: नगर परिषद उपसभापति की कुर्सी के लिए भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

राजसमंद नगर परिषद में उपसभापति पद को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा की ओर से वार्ड 32 के पार्षद मोहन कुमावत ने नामांकन भरा, जबकि कांग्रेस से वार्ड 36 के पार्षद प्रमोद रैगर ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन के साथ ही उपसभापति पद को लेकर सियासी मुकाबला तेज हो गया है। चुनाव को लेकर नगर परिषद परिसर में भी हलचल बढ़ गई है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।

2026-09-22 11:06:37 am

Bhilwara Nikay Chunav Live: भीलवाड़ा में भाजपा के राधेश्याम सोमानी बने निर्विरोध उप महापौर

भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम सोमानी भीलवाड़ा नगर निगम में बने निर्विरोध उप महापौर

2026-09-22 11:03:35 am

Pokhran Nikay Chunav Live: भाजपा की प्रेमलता और कांग्रेस के सवाई सिंह ने भरा पर्चा

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पोकरण नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा से प्रेमलता शर्मा ने किया नामांकन, कांग्रेस से सवाई सिंह ने भी भरा पर्चा

2026-09-22 10:58:29 am

Ajmer Nikay Chunav Live: बीजेपी के हेमंत सांखला उप महापौर प्रत्याशी

अजमेर नगर निगम के वार्ड 46 से पार्षद हेमंत सांखला भाजपा की ओर से उप महापौर पद के प्रत्याशी होंगे। हेमंत सांखला ने उप महापौर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। वे नामांकन भरने के लिए नगर निगम पहुंचे। उनके प्रस्तावक के रूप में मंजू शर्मा मौजूद रहीं।

2026-09-22 10:57:27 am

Bhilwara Nikay Chunav Live: भाजपा के राधेश्याम सोमानी होंगे उप महापौर प्रत्याशी

भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा के राधेश्याम सोमानी होंगे उप महापौर प्रत्याशी। भाजपा निगम में पूर्ण बहुमत के साथ 45 सीटें। कुछ देर बाद नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं सोमानी।

2026-09-22 10:42:44 am

Rajasthan Nikay Chunav Live: 304 नगर निकायों में आज चुने जाएंगे उपाध्यक्ष

राजस्थान के 304 नगर निकायों में आज उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके लिए सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके बाद दोपहर ढाई से सायं पांच बजे तक मतदान होगा और फिर मतगणना होगी।

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राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

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Updated on:

22 Sept 2026 12:42 pm

Published on:

22 Sept 2026 10:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Deputy Mayor Chunav Live: सवाईमाधोपुर में चुनाव के दौरान हंगामा, झुंझुनूं में मुकाबला हुआ त्रिकोणीय

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