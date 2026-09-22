Rajasthan Deputy Mayor Chunav Live: सवाईमाधोपुर में चुनाव के दौरान हंगामा, झुंझुनूं में मुकाबला हुआ त्रिकोणीय

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Rajasthan Nikay Chunav Live: जयपुर। राजस्थान के 304 नगर निकायों में आज उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके लिए सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके बाद दोपहर ढाई से सायं पांच बजे तक मतदान होगा और फिर मतगणना होगी। बता दें कि नगरीय निकाय के प्रमुखों के चुनाव में सोमवार देर रात तक 303 निकायों के परिणाम घोषित हुए। जिनमें भाजपा 198 निकायों में अध्यक्ष बनाकर आगे रही और 95 निकाय कांग्रेस के खाते में आए। श्रीविजयनगर में मतगणना रोक दी गई। सात निगमों के परिणाम में अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, पाली, उदयपुर के छह निगम जीत भाजपा आगे रही।
2026-09-22 12:41:55 pm
भरतपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। भाजपा ने वार्ड नंबर 2 से नव निर्वाचित पार्षद अंबिका सैनी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 5 के पार्षद गजेंद्र सिंह मैदान में हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए दोपहर 2:30 बजे से मतदान होगा। दोनों दलों के प्रत्याशियों के आमने-सामने होने से चुनाव को लेकर नगर निगम में सियासी हलचल तेज है। बता दें कि मेयर पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसके बाद बीजेपी की अनुराधा सिंह को निर्विरोध मेयर चुना गया था।
2026-09-22 12:18:21 pm
बांसवाड़ा, परतापुर-गढ़ी, डूंगरपुर और सागवाड़ा निकायों में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा-कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर नामांकन दाखिल किए। बांसवाड़ा नगर परिषद में भाजपा ने वार्ड 37 के पार्षद चंकी शाह और कांग्रेस ने वार्ड 57 के पार्षद फखरुद्दीन रतलामवाला को दावेदार बनाया। परतापुर-गढ़ी नगर पालिका में भाजपा ने वार्ड 6 की निर्दलीय भाजपा समर्थित पार्षद ममता राठौड़ और कांग्रेस ने वार्ड 3 के पार्षद इस्तियाक अहमद को उपाध्यक्ष पद का दावेदार बनाया। दोनों ने नामांकन दाखिल किया। डूंगरपुर नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए कांग्रेस से फरीदा बानू और भाजपा से अनिल पटेल ने नामांकन दाखिल किया। सागवाड़ा नगरपालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा से योगेश जैन और कांग्रेस से भावेश खांट ने नामांकन दाखिल किया।
2026-09-22 12:14:23 pm
अलवर नगर निगम में डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी ने अजय पूनिया और कांग्रेस ने ममता सैनी को प्रत्याशी बनाया हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दोपहर 2.30 बजे से वोटिंग शुरू होगी।
2026-09-22 12:09:29 pm
2026-09-22 12:04:41 pm
2026-09-22 12:01:59 pm
2026-09-22 11:57:03 am
अजमेर नगर निगम के लिए कांग्रेस की ओर से नौरत गुर्जर को डिप्टी मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया। वहीं, भाजपा ने अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से पार्षद हेमंत साखला को प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशी कुछ ही देर में नगर निगम पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद पार्षदों की ओर से मतदान किया जाएगा और वोटिंग पूरी होते ही मतगणना शुरू होगी। इसके बाद डिप्टी मेयर के परिणाम की घोषणा की जाएगी।
2026-09-22 11:49:43 am
2026-09-22 11:48:21 am
बहरोड़ नगर परिषद में भाजपा के रामनरेश यादव निर्विरोध बने उप सभापति।
2026-09-22 11:46:10 am
बाड़मेर में मंगलवार को नगर परिषद उप सभापति चुनावों के नामांकन भरे गए। भाजपा से कन्या देवी सोनी का नामांकन भरा गया। वहीं, कांग्रेस ने दमयंती, कलावती देवी और अर्जुन राम ने नामांकन भरा। दो बजे तक नामांकन वापसी के बाद दो बजकर तीन मिनट पर मतदान शुरू होगा। मतदान के बाद तुरंत मतगणना शुरू होगी।
2026-09-22 11:29:56 am
सवाईमाधोपुर में उपसभापति पद के चुनाव के दौरान नगर परिषद परिसर में उस समय हंगामा हो गया, जब भाजपा निकाय प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत निर्वाचन स्थल में प्रवेश करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे उपसभापति पद के लिए नामांकन करवाने की बात कहते हुए अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र मीणा ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें निर्वाचन स्थल के बाहर रोक दिया। बाहर रोके जाने पर विवाद बढ़ गया और मदन प्रजापत सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की हो गई। घटना के बाद मौके पर माहौल गरमा गया। जानकारी के अनुसार, चुनावी बैठक में केवल निर्वाचित सदस्यों को ही प्रवेश की अनुमति थी।
2026-09-22 11:23:11 am
भाजपा से उपसभापति पद के लिए तनसुख प्रजापत, प्रजापत के साथ राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक, सभापति मदन गुलेरिया, मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया ने दर्ज करवाया नामांकन, कांग्रेस से सोनिका शर्मा ने उपसभापति पद के लिए किए आवेदन, पार्षद अमित मारोठिया, हितेश जाखड़, सुरेश शर्मा, मुकुल मिश्रा ने दर्ज कराया नामांकन, रिटर्निंग अधिकारी संतोष मीणा के समक्ष किया आवेदन
2026-09-22 11:18:50 am
राजसमंद नगर परिषद में उपसभापति पद को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा की ओर से वार्ड 32 के पार्षद मोहन कुमावत ने नामांकन भरा, जबकि कांग्रेस से वार्ड 36 के पार्षद प्रमोद रैगर ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन के साथ ही उपसभापति पद को लेकर सियासी मुकाबला तेज हो गया है। चुनाव को लेकर नगर परिषद परिसर में भी हलचल बढ़ गई है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
2026-09-22 11:06:37 am
भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम सोमानी भीलवाड़ा नगर निगम में बने निर्विरोध उप महापौर
2026-09-22 11:03:35 am
पोकरण नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा से प्रेमलता शर्मा ने किया नामांकन, कांग्रेस से सवाई सिंह ने भी भरा पर्चा
2026-09-22 10:58:29 am
अजमेर नगर निगम के वार्ड 46 से पार्षद हेमंत सांखला भाजपा की ओर से उप महापौर पद के प्रत्याशी होंगे। हेमंत सांखला ने उप महापौर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। वे नामांकन भरने के लिए नगर निगम पहुंचे। उनके प्रस्तावक के रूप में मंजू शर्मा मौजूद रहीं।
2026-09-22 10:57:27 am
भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा के राधेश्याम सोमानी होंगे उप महापौर प्रत्याशी। भाजपा निगम में पूर्ण बहुमत के साथ 45 सीटें। कुछ देर बाद नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं सोमानी।
2026-09-22 10:42:44 am
राजस्थान के 304 नगर निकायों में आज उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके लिए सुबह 11 बजे से नामांकन की प्रकिया शुरू हो गई है। इसके बाद दोपहर ढाई से सायं पांच बजे तक मतदान होगा और फिर मतगणना होगी।
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