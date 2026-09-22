Rajasthan Deputy Mayor Chunav Live: सवाईमाधोपुर में चुनाव के दौरान हंगामा, झुंझुनूं में मुकाबला हुआ त्रिकोणीय

2026-09-22 12:18:21 pm

Nikay Chunav Live: उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन

बांसवाड़ा, परतापुर-गढ़ी, डूंगरपुर और सागवाड़ा निकायों में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा-कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर नामांकन दाखिल किए। बांसवाड़ा नगर परिषद में भाजपा ने वार्ड 37 के पार्षद चंकी शाह और कांग्रेस ने वार्ड 57 के पार्षद फखरुद्दीन रतलामवाला को दावेदार बनाया। परतापुर-गढ़ी नगर पालिका में भाजपा ने वार्ड 6 की निर्दलीय भाजपा समर्थित पार्षद ममता राठौड़ और कांग्रेस ने वार्ड 3 के पार्षद इस्तियाक अहमद को उपाध्यक्ष पद का दावेदार बनाया। दोनों ने नामांकन दाखिल किया। डूंगरपुर नगर परिषद में उपसभापति पद के लिए कांग्रेस से फरीदा बानू और भाजपा से अनिल पटेल ने नामांकन दाखिल किया। सागवाड़ा नगरपालिका में उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा से योगेश जैन और कांग्रेस से भावेश खांट ने नामांकन दाखिल किया।