Rajasthan Panchayat Election 2026 LIVE Updates: राजस्थान की 3314 ग्राम पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू, आज ही आएंगे नतीजे

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Rajasthan Panchayat Election 2026 LIVE Updates: जयपुर। राजस्थान की 3314 ग्राम पंचायतों में शनिवार को पहले चरण के सरपंचों व वार्ड पंचों के लिए सुबह 7 से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इन ग्राम पंचायतों में सरपंची के दावेदारों की संख्या करीब 25 हजार बताई जा रही है। ग्राम पंचायतों के लिए मतपत्र से वोट डाले जाएंगे और हर मतदाता एक साथ दो वोट डालेगा। वहीं, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में शुक्रवार को 17 जिला परिषद व 116 पंचायत समितियों में सदस्यों के पदों के लिए नामांकन पूरा हो गया। अब नामांकन पत्रों का परीक्षण किया जाएगा।
24 Oct 2026, 7:08 AM IST
पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत प्रदेश के 16 जिलों में 3314 सरपंच और 28682 वार्ड पंचों के पदों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। वोटिंग खत्म होने के बाद काउंटिंग होगी और आज रात तक नतीजे आ जाएंगे।
24 Oct 2026, 7:06 AM IST
पंच, सरपंच के चुनावों में पिछली बार ईवीएम से वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। एक वोटर दो वोट डालेगा। एक बैलेट पेपर पर सरपंच और दूसरे पर वार्ड पंच उम्मीदवारों को वोट डाले जाएंगे।
24 Oct 2026, 7:04 AM IST
वार्ड पंच रविवार को उपसरपंच का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही रविवार को पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
24 Oct 2026, 6:59 AM IST
राजस्थान के 16 जिलों में आज पहले चरण में 3314 ग्राम पंचायतों में सरपंच व 28422 वार्ड पंचों का चुनाव होगा। मतदान पूरा होने के तत्काल बाद ही इन ग्राम पंचायतों में मतगणना शुरू हो जाएगी, जिससे शनिवार को ही सरपंच व वार्ड पंच निर्वाचित हो जाएंगे।
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