Rajasthan Panchayat Election 2026 LIVE Updates: राजस्थान की 3314 ग्राम पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू, आज ही आएंगे नतीजे

Rajasthan Panchayat Election 2026 LIVE Updates: जयपुर। राजस्थान की 3314 ग्राम पंचायतों में शनिवार को पहले चरण के सरपंचों व वार्ड पंचों के लिए सुबह 7 से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इन ग्राम पंचायतों में सरपंची के दावेदारों की संख्या करीब 25 हजार बताई जा रही है। ग्राम पंचायतों के लिए मतपत्र से वोट डाले जाएंगे और हर मतदाता एक साथ दो वोट डालेगा। वहीं, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में शुक्रवार को 17 जिला परिषद व 116 पंचायत समितियों में सदस्यों के पदों के लिए नामांकन पूरा हो गया। अब नामांकन पत्रों का परीक्षण किया जाएगा।