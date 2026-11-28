Rajasthan Panchayat Samiti Up Pradhan Election 2026 Live: जयपुर। राजस्थान के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में आज उप प्रधान के चुनाव होंगे। सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन किए जाएंगे। दोपहर 3 से 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। प्रधान चुनाव की तरह ही उप प्रधान चुनाव में भी कई जगह उलटफेर की संभावना है। उप-प्रधान के चुनाव की वोटिंग के साथ ही पंचायत समिति सदस्यों की बाड़ेबंदी खत्म हो जाएगी। साथ ही 37 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।