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Rajasthan Panchayat Samiti Up Pradhan Election 2026 Live: जयपुर। राजस्थान के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में आज उप प्रधान के चुनाव होंगे। सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन किए जाएंगे। दोपहर 3 से 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके बाद चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। प्रधान चुनाव की तरह ही उप प्रधान चुनाव में भी कई जगह उलटफेर की संभावना है। उप-प्रधान के चुनाव की वोटिंग के साथ ही पंचायत समिति सदस्यों की बाड़ेबंदी खत्म हो जाएगी। साथ ही 37 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
28 Nov 2026, 9:26 AM IST
आचार संहिता हटने के बाद कर्मचारियों के तबादलों, नई योजनाओं की घोषणा और विकास कार्यों की स्वीकृति पर लगी रोक भी हट जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अटके विकास कार्यों को गति मिल सकेगी।
28 Nov 2026, 9:25 AM IST
उप प्रधान चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही प्रदेश के 37 जिलों में पंचायतीराज चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आज शाम से इन जिलों में लागू आदर्श आचार संहिता हट जाएगी। पंचायतीराज चुनाव की घोषणा के साथ ही 3 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू है।
28 Nov 2026, 9:10 AM IST
राजस्थान के 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों में आज उप प्रधान के चुनाव होंगे। परिणाम आने के साथ ही 37 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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