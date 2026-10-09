Election Results Live Updates: पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा आगे, पुडुचेरी में हारी कांग्रेस, तमिलनाडु में TVK-AIADMK को एक-एक सीट पर बढ़त

Election Results Live Updates: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी की 6 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। नंदीग्राम में हसिरानी रथ कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान से आगे चल रही हैं, जबकि रेजीनगर में भाजपा के सखारव सरकार कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी से आगे हैं। वहीं, तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट और असम की नगांव लोकसभा सीट के नतीजे भी भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के प्रदर्शन की तस्वीर साफ करेंगे।