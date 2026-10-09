Election Results Live Updates: पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा आगे, पुडुचेरी में हारी कांग्रेस, तमिलनाडु में TVK-AIADMK को एक-एक सीट पर बढ़त

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Election Results Live Updates: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी की 6 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। नंदीग्राम में हसिरानी रथ कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान से आगे चल रही हैं, जबकि रेजीनगर में भाजपा के सखारव सरकार कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी से आगे हैं। वहीं, तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट और असम की नगांव लोकसभा सीट के नतीजे भी भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के प्रदर्शन की तस्वीर साफ करेंगे।
2026-10-09 11:19:00 am
पुडुचेरी में थट्टानचावडी विधानसभा सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद ने 13,358 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार ई. विनायगम को 8,482 वोटों के अंतर से हराया।
2026-10-09 11:16:17 am
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार हसिरानी रथ के बढ़त बनाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
2026-10-09 11:12:42 am
पुडुचेरी: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, थट्टानचावडी विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस के नेता अशोक आनंद बढ़त बनाए हुए हैं। उनकी बढ़त के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है।
2026-10-09 11:08:03 am
चेन्नई: मदुरंतकम और धारापुरम उपचुनावों के शुरुआती रुझानों में टीवीके के आगे चलने पर डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि देखते हैं। अभी केवल एक-दो दौर की मतगणना हुई है। मेरा मानना है कि यह प्रक्रिया दोपहर तक या उसके बाद तक चलेगी।
2026-10-09 10:49:01 am
मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल्लाहिल काफी ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नतीजे ठीक वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, जैसा मुख्यमंत्री ने पहले अनुमान जताया था। मुख्यमंत्री ने 1.20 लाख मतों के अंतर से जीतने की बात कही थी।
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