India Block March Live: कर्नाटक भवन में कांग्रेस नेताओं का जुटान, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल

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दिल्ली में सोमवार को इंडिया ब्लॉक के नेता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। कर्नाटक भवन में कांग्रेस नेताओं का जुटान होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने INDIA ब्लॉक के सांसदों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि उनके नेता आज संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पुलिस से तारीख की मांग करेंगे।
2026-10-12 09:49:00 am
दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि आज वकील काली रिबन पहने। बार एसोसिएशन ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा वकीलों पर कथित तौर पर जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किए जाने के खिलाफ है।
2026-10-12 09:46:19 am
आज सुप्रीम कोर्ट तक INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च से पहले 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर के परिसर में टैंट लगाया गया है।
2026-10-12 09:13:28 am
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने के आह्वान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि वे संवैधानिक संस्थानों और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
2026-10-12 09:05:22 am
विपक्षी नेताओं के मार्च से पहले लुटियंस इलाके में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ को तौन किया गया है।
2026-10-12 08:50:37 am
हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं का जुटान शुरू हो गया है। हरियाणा कांग्रेस के नेता राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंचने लगे हैं।
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