India Block March Live: कर्नाटक भवन में कांग्रेस नेताओं का जुटान, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल

दिल्ली में सोमवार को इंडिया ब्लॉक के नेता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। कर्नाटक भवन में कांग्रेस नेताओं का जुटान होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने INDIA ब्लॉक के सांसदों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि उनके नेता आज संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पुलिस से तारीख की मांग करेंगे।