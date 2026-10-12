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India Block March Live: कर्नाटक भवन में कांग्रेस नेताओं का जुटान, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल

India Block March Live: सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट मार्च। कर्नाटक भवन में कांग्रेस नेताओं का जुटान, सीजेआइ ने मुलाकात से किया इनकार। पढ़ें हर अपडेट।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Oct 12, 2026

INDIA Bloc MPs March
'इंडिया' ब्लॉक के प्रदर्शन में राहुल गांधी (Photo: IANS)

दिल्ली में सोमवार को इंडिया ब्लॉक के नेता सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। कर्नाटक भवन में कांग्रेस नेताओं का जुटान होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने INDIA ब्लॉक के सांसदों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। इधर, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि उनके नेता आज संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पुलिस से तारीख की मांग करेंगे।

2026-10-12 09:49:00 am

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि आज वकील काली रिबन पहने। बार एसोसिएशन ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा वकीलों पर कथित तौर पर जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किए जाने के खिलाफ है।

2026-10-12 09:46:19 am

INDIA bloc protest: कांग्रेस दफ्तर में लगाया गया टैंट

आज सुप्रीम कोर्ट तक INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च से पहले 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर के परिसर में टैंट लगाया गया है।

 

2026-10-12 09:13:28 am

राहुल गांधी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे: BJP

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने के आह्वान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा कि वे संवैधानिक संस्थानों और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

2026-10-12 09:05:22 am

इंडिया ब्लॉक के मार्च से पहले सुरक्षाबलों की तैनाती

विपक्षी नेताओं के मार्च से पहले लुटियंस इलाके में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ को तौन किया गया है।

2026-10-12 08:50:37 am

India Block March: भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर नेताओं का जुटान

हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं का जुटान शुरू हो गया है। हरियाणा कांग्रेस के नेता राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंचने लगे हैं।

 

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Updated on:

12 Oct 2026 09:49 am

Published on:

12 Oct 2026 08:53 am

Hindi News / National News / India Block March Live: कर्नाटक भवन में कांग्रेस नेताओं का जुटान, सुप्रीम कोर्ट तक मार्च, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल

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