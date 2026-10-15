India Bloc SIR Supreme Court Live: SIR पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

2026-10-15 10:11:35 am

John Brittas on SIR: हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आएगा: जॉन ब्रिटास

CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने सुप्रीम कोर्ट में ECI के खिलाफ लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आएगा। मुझे मुख्य न्यायाधीश को उन भयानक घटनाओं के बारे में बताना पड़ा, जिनका मुझे सामना करना पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने मुझे गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, घसीटते हुए गाड़ी में डाला और CRPF ने भी मुझे परेशान किया। मैंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इन सभी घटनाओं के बारे में बताया। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं कि उन्होंने उस पत्र को एक अंतरिम याचिका में बदल दिया और इसे INDIA गठबंधन की पहले से मौजूद याचिका के साथ जोड़ दिया है।

जॉन ने आगे कहा कि हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट SIR से जुड़े तमाम मुद्दों पर गौर करेगा। इसमें चुनाव आयोग के काम करने के तरीके के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के मनमाने फैसलों, और राजधानी में हो रहे दमन और अत्याचार जैसे मामले भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों से अनजान नहीं है। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनकी पीठ याचिका में उठाए गए इन सभी मामलों पर फैसला सुनाएगी।