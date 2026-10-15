धर्म बदला तो खत्म होगा आरक्षण का हक! सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर सुनाया ऐतिहासिक फैसला

यह मुद्दा नया नहीं है। इससे पहले भी जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग ने धर्मांतरित ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर देश भर में तीखी बहस हुई। केंद्र सरकार ने इस मामले के गहन अध्ययन के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय आयोग का भी गठन किया है, जो यह जांच कर रहा है कि क्या ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को धर्म बदलने के बाद भी SC का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं।