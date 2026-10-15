बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में सोशल मीडिया कंपनियों पर प्रियंक कानूनगो का हमला, बोले- देश से कर रही हैं छल

Social Media Companies POCSO Act:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के मामलों में सोशल मीडिया कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री की शिकायतों को स्थानीय पुलिस तक पहुंचाने के संबंध मेंसुप्रीम कोर्टके निर्देशों का अब भी पालन नहीं किया जा रहा है। कानूनगो ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया कंपनियां कानूनी प्रावधानों से बचने की कोशिश कर रही हैं और भारत के बच्चों के साथ छल (धोखा) कर रही हैं।