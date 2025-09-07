Breaking News in Hindi Today: शिगेरू इशिबा का जापान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा

Breaking News in Hindi Today: जापान में मौजूदा वक्त में राजनीतिक अस्थिरता है, जो पिछले 5 साल से जारी है।

Japan's Ishiba resigns following calls to take responsibility for historic defeat in July's parliamentary election, reports AP — Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025

आज यानि 06 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और ताजा अपडेट यहां पढ़ें।