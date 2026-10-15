Jailer 2 Movie Review Live Updates: रजनीकांत की फिल्म कैसी है? जानें कहानी, स्टारकास्ट, दर्शकों का रिएक्शन, फर्स्ट डे शो और बॉक्स ऑफिस से जुड़े ताजा अपडेट्स

Jailer 2 Movie Live Updates: रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। नेलसन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म साल 2023 में आई ‘जेलर’ का सीक्वल है। फिल्म में रजनीकांत के साथ मोहनलाल, विजय सेतुपति, राम्या कृष्णन, मिथुन चक्रवर्ती और विद्या बालन समेत कई स्टार्स हैं।

पहले दिन 125 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान

बॉक्स ऑफिस पर भी ‘जेलर 2’ से बड़ी ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म दुनियाभर में पहले दिन लगभग 125 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है। हालांकि, यह अनुमान है और वास्तविक कमाई रिलीज के बाद सामने आने वाले आंकड़ों पर निर्भर करेगी।