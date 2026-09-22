अजय राय ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले- शराब नीति विवाद से जुड़ा व्यक्ति ड्रग्स की बात कैसे कर सकता है?

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय
Delhi liquor Controversy: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति के मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली में शराब के कारोबार को बढ़ावा मिला और शराब नीति मामले में उनसे जुड़े लोग जेल भी गए। अजय राय ने कहा कि अब यही लोग ड्रग्स के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि शराब नीति विवाद से जुड़ा कोई व्यक्ति ड्रग्स के मुद्दे पर सवाल कैसे उठा सकता है।
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