‘हर पद पर यादवों का कब्जा चाहते हैं’, ओम प्रकाश राजभर बोले- 20 साल बाद भी राज्य बंटा तो- CM राजभर का बेटा ही होगा

ओम प्रकाश राजभर (photo- x @Sanatnimaneesh)
UP Politics News: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राज्य के बंटवारे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य का विभाजन चाहे पांच, दस या बीस साल बाद हो, ऐसी मांग जनता के बीच उठती रहती है। राजभर ने कहा कि विभाजन होने पर राजभर परिवार का कोई बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने अखिलेश यादव पर अति पिछड़े वर्गों और दलितों के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठाए। राजभर ने कहा कि वे हर पद पर यादवों का कब्जा चाहते हैं।
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