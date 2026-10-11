अखिलेश यादव की मांग, गिरफ्तार छात्र-नौजवानों को रिहा करे सरकार

सपा प्रमुख ने कहा, “जो छात्र-नौजवान गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें सरकार रिहा करे। जिस सरकार को जाने का डर होता है, वो अन्याय करते हैं। कौन नहीं जानता कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बनें। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसा काम किया जा रहा है कि हम वोट न बनवा पाएं और वोट डाल न पाएं।”