‘पीठ दिखाकर भगियेगा नहीं, वरना…’, सीएम योगी के ऑफर पर ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को ललकारा

ओमप्रकाश राजभर ने कहा, "आज भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पावन जयंती है। उन्हें सादर नमन करते हुए आपसे बस यही पूछना चाहता हूं कि आखिर श्रद्धेय लोकनायक के नाम पर बने जेपी एनआईसी जैसा लूट का अड्डा बनाने का जो हसीन सपना पाल था उसे 865 करोड रुपए खर्च करके भी अधूरा क्यों छोड़ दिया।" ओमप्रकाश राजभर ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, "बता दीजिए 865 करोड़ में से आपकी जेब में कितना गया। जेपी एनआईसी की संचालन समिति में अपने खुद को रखा। डिंपल जी, धर्मेंद्र जी और सैफई परिवार को क्यों बैठा रखा? जनता के पैसे से बनी इमारत के संचालन में परिवार को क्यों घुसा रखा था? आखिर वहां बनने वाले होटल क्लब जिम की कमाई किसकी जेब में जानी थी? जवाब जरूर दीजिएगा।"