यूपी में हवाई अड्डों की स्थिति पर सियासी घमासान, आराधना मिश्रा ने उठाया खर्च का मुद्दा

UP Politics: उत्तर प्रदेशमें हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के दावों के बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार की विकास नीति पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विकास परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के बजाय नामकरण, उद्घाटन और प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा और प्रदेश के कई हवाई अड्डों पर नियमित उड़ान सेवाओं की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा।