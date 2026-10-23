‘राहुल गांधी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे’, आराधना मिश्रा मोना का शाह पर पलटवार, बोलीं- पीलीभीत सदर में जो हुआ, उस पर चर्चा करें

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को विपक्ष के "वोट चोरी" के आरोपों पर कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में एक अलग खेल चल रहा है। लगातार भाजपा की सरकारें चुनकर आ रही हैं। विपक्ष के पेट में दर्द है, इसलिए इन्होंने वोट चोरी का बहाना बनाया है। वे कहते हैं कि भाजपा वोट चोरी करती है। राहुल गांधी, आपको और आपके साथियों को पूरा देश समझ रहा है और समझ भी गया है। वोट चोरी करके आप घुसपैठियों का वोट बचाना चाहते हो। कभी ईवीएम का बहाना बनाते हो तो कभी वोट चोरी का बहाना बनाते हो। भाजपा की केंद्र में मोदी सरकार बनने से पहले आप कभी भी कई राज्यों में चुनकर नहीं आए।