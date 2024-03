UP के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने इन्वेस्ट यूपी के नए कार्यालय का किया उद्घाटन

लखनऊPublished: Mar 12, 2024 09:18:26 pm Submitted by: Ritesh Singh

Invest UP 2024: यूपी में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए किए कई रिफॉर्म, आगे भी जारी रहेंगे: सीएम

Invest UP

New office of Invest UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया तथा इन्वेस्टर्स के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए बहुत से रिफॉर्म किए गए हैं और आगे भी रिफॉर्म होने जा रहे हैं, क्योंकि यह आज की आवश्यकता है। ( Invest UP) यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना ही पड़ेगा। फैसिलिटेशन की सुविधा अधिक से अधिक उपलब्ध करानी ही पड़ेगी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है।