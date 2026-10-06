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UP Politics: ‘विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है’, SIR विवाद पर विपक्ष के विरोध पर धर्मपाल सिंह बोले- समय आने पर जनता देगी जवाब

UP Politics: SIR विवाद पर भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर विपक्षी दलों को जवाब देगी।
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लखनऊ

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Harshul Mehra

Oct 06, 2026

UP Cabinet Minister Dharampal Singh

धर्मपाल सिंह फोटो IANS

UP Politics: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह ने SIR के विरोध में विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर निशाना साधा। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी SIR का समर्थन करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए।

धर्मपाल सिंह बोले- विपक्ष लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता

भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह ने SIR को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता और अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है।

धर्मपाल सिंह ने कहा कि समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले चुनाव में विपक्षी दलों की जमानतें तक जब्त हो जाएंगी।

'भाजपा ने आम कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी'

राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर धर्मपाल सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके जैसे आम कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी बड़ी है और वह पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करने की बात कही।

SIR पर CM धामी ने कांग्रेस को घेरा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी SIR को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि SIR देश में पहली बार नहीं हो रहा है और पहले भी कई बार यह प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है।

धामी ने सवाल किया कि अगर पहले भी SIR हुआ है तो अब इस प्रक्रिया को लेकर आपत्ति क्यों जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार भी मतदाता सूची को निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरुस्त किया जा रहा है।

'क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए?'

मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची में एक से अधिक जगहों पर दर्ज मतदाताओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा स्थानों पर मतदाता के रूप में दर्ज है तो क्या इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

धामी ने कहा कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम होना जरूरी है। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे लोगों को मतदान का अधिकार दिए जाने के सवाल पर भी विपक्ष से जवाब मांगा।

'वोटर लिस्ट शुद्ध हो रही तो आपत्ति क्यों?'

सीएम धामी ने कहा कि यदि मतदाता सूची को शुद्ध और व्यवस्थित किया जा रहा है तो इस प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है।

उन्होंने विपक्ष के विरोध पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब है कि "दाल में कुछ काला है।"

SIR को लेकर आमने-सामने भाजपा और विपक्ष

SIR को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। भाजपा इसे मतदाता सूची को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष इसके जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम प्रभावित होने की आशंका जता रहा है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज है।

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Updated on:

06 Oct 2026 03:35 pm

Published on:

06 Oct 2026 03:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Politics: ‘विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है’, SIR विवाद पर विपक्ष के विरोध पर धर्मपाल सिंह बोले- समय आने पर जनता देगी जवाब

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