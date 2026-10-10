हिस्ट्रीशीटर नवनीत गोस्वामी हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी, उत्तर प्रदेश से दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन नवनीत गोस्वामी अपने परिचित संजू साहू और हेमू सोनी के साथ कैंट क्षेत्र में मूर्ति लेने पहुंचा था। संजू और हेमू भी गुना के बूढ़े बालाजी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, संजू साहू के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे जुआरी भी बताया गया है। मूर्ति लेने में देर होने के बाद तीनों शराब पीने के लिए निकल गए। वे पहले VIP क्षेत्र पहुंचे और फिर पटेल नगर से शराब खरीदी। इसके बाद तीनों सिहवासा तालाब के पीछे जंगल की ओर चले गए।