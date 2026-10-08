Nana Patekar Death: ‘जिसको भी कोई दिक्कत हो, वो मेरे पास आए’, नाना पाटेकर को याद करते हुए क्या बोले कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत

सुरेंद्र राजपूत ने महाराष्ट्र के किसानों के प्रति नाना पाटेकर के रुख का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नाना किसानों से कहते थे कि उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है और किसी को भी परेशानी हो तो वह उनके पास आ सकता है। महाराष्ट्र के किसानों को जो उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं, जिसको भी कोई दिक्कत हो, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर का जाना देश, समाज, मराठा समाज और फिल्मी जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। राजपूत ने कहा कि नाना ने बड़ी-बड़ी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन वह वास्तविक जीवन में भी हीरो थे।