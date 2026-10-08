UP Politics: ‘इस महीने सब कुछ फाइनल हो जाएगा’, चुनाव के लिए सीट-शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर प्रक्रिया चल रही है और इसी महीने सब कुछ तय हो जाएगा। उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति के तहत सीट शेयरिंग को जल्द अंतिम रूप देने की तैयारी में है।