UP Politics: ‘इस महीने सब कुछ फाइनल हो जाएगा’, चुनाव के लिए सीट-शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम

उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम (ANI Photo)
UP Politics: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में सीट शेयरिंग के सवाल पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस महीने सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल हो जाएगा।
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर प्रक्रिया चल रही है और इसी महीने सब कुछ तय हो जाएगा। उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति के तहत सीट शेयरिंग को जल्द अंतिम रूप देने की तैयारी में है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि फिलहाल देश में वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार अपनी आवाज उठा रही है।
राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली में लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उनके मुताबिक, लोग देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं।
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