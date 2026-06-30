कौन हैं समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा? विधायक कमाल अख्तर के साथ क्या था विवाद; अखिलेश यादव के सामने हुई थी बहसबाजी

पार्टी सूत्रों के अनुसार, मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा हाल ही में लखनऊ पहुंचीं और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर विधायक कमाल अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान दोनों नेताओं को आमने-सामने बैठाया गया, जहां बातचीत के बीच माहौल गर्म हो गया और दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कमाल अख्तर ने रुचि वीरा को "चुनावी नेता" कह दिया, जिसके बाद सांसद ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर जोर दिया।