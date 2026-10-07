UP Politics: ‘आंदोलन करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें’, अखिलेश यादव को लेकर क्या बोले मंत्री ओपी राजभर?

ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के मौजूदा विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनके आरोपों को सही मान लिया जाए तो फिर उन्हें अब परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों से अपने पुराने राजनीतिक दौर और चुनावी नतीजों पर भी विचार करने की बात कही। राजभर का यह बयान ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाल के दिनों में राजभर ने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के विरोध को लेकर भी सवाल उठाए हैं।