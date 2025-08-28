12वीं परीक्षा के नतीजे के पहले ही कॉलेजों में प्रवेश बंद, छात्रों को अब प्राइवेट ही देनी होगी स्नातक की परीक्षा

CG News: बारहवीं द्वितीय मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र अब मझधार में फंस गए हैं। रिजल्ट आने के पहले ही कॉलेजों में एडमिशन की तिथि समाप्त हो गई है। अब छात्रों को स्नातक प्रथम वर्ष की प्राइवेट परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। कॉलेजों में 14 अगस्त के बाद एडमिशन बंद हो गया है। हालांकि, अभी भी सीटें नहीं भर पाईं हैं।
छात्र संगठनों ने भी प्रवेश की तिथि में वृद्धि करने की मांग की थी। तिथि नहीं बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान बारहवीं द्वितीय मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को हो रहा है। अंग्रेजी मीडियम कॉलेज और माता कर्मा कन्या कॉलेज में अभी भी कुछ कोर्स में 50 फीसदी से ज्यादा सीटें रिक्त हैं। जानकारी के मुताबिक समय पर द्वितीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट नहीं आने से छात्रों में निराशा है।
14 अगस्त के पहले यदि रिजल्ट आता तो कॉलेजों में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अभी भी अधिकतर कॉलेजों में स्नातक प्रथम की सीटें खाली हैं। वल्लभाचार्य कॉलेज की प्रवेश प्रभारी रीता पांडेय ने बताया कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए प्रवेश नहीं हो पा रहा है। माता कर्मा कन्या कॉलेज के प्राचार्य एस कुमार ने बताया कि 14 अगस्त तक ही स्नातक प्रथम में प्रवेश मिला। अभी तक कोई नया निर्देश नहीं आया है।
बीटीआई रोड स्थित च्वाइस सेंटर संचालक ने बताया कि प्रवेश के लिए छात्र आ रहे हैं, लेकिन पोर्टल नहीं खुला है। केवल प्राइवेट छात्रों का ही पंजीयन हो रहा है। 14 अगस्त से पोर्टल में आवेदन नहीं हो पा रहा है। छात्रों को आवेदन के लिए फिर से पोर्टल खुलने का इंतजार है।
स्वाध्यायी विद्यार्थियों का पंजीयन 31 अगस्त तक किया जाएगा। इसके लिए अब तीन दिन ही शेष रह गए हैं। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को पंजीयन आवेदन की हार्डकॉपी व आवश्यक दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 1 से 5 सितंबर निर्धारित की गई है। वेरिफाई करने की अंतिम तिथि 5 से 25 सितंबर है। परीक्षा के लिए पंजीयन जरूरी है।
CG News: छात्र संगठन के नेता नरेश नायक ने बताया कि कई कॉलेजों में अभी भी सीटें रिक्त हैं। पूर्व में तिथि वृद्धि की मांग की गई थी। द्वितीय मुख्य परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को एडमिशन मिलना चाहिए। पिछले वर्ष भी विवि ने प्रवेश की तिथि आगे बढ़ाई थी, लेकिन इस वर्ष अब तक नहीं बढ़ाई है।
कॉलेजों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है। छात्र भी बड़ी संख्या में कॉलेज पहुंच रहे हैं। आगामी दिनों में असाइनमेंट की भी प्रक्रिया होनी है। ऐसे में नए प्रवेश लेने वाले छात्र पिछड़ जाएंगे।