12वीं परीक्षा के नतीजे के पहले ही कॉलेजों में प्रवेश बंद, छात्रों को अब प्राइवेट ही देनी होगी स्नातक की परीक्षा

14 अगस्त के पहले यदि रिजल्ट आता तो कॉलेजों में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। अभी भी अधिकतर कॉलेजों में स्नातक प्रथम की सीटें खाली हैं। वल्लभाचार्य कॉलेज की प्रवेश प्रभारी रीता पांडेय ने बताया कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए प्रवेश नहीं हो पा रहा है। माता कर्मा कन्या कॉलेज के प्राचार्य एस कुमार ने बताया कि 14 अगस्त तक ही स्नातक प्रथम में प्रवेश मिला। अभी तक कोई नया निर्देश नहीं आया है।