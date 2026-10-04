Mandla में CM के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस का विरोध, कई कार्यकर्ता नजरबंद

छात्रों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेल घाट के पास रोककर हिरासत में लिया। दोपहर करीब दो बजे एनएसयूआई नगर अध्यक्ष अंकित रजक, प्रशांत बर्मन, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता संजय आर्मो और शुभम तिवारी कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे। पुलिस कार्रवाई के बाद युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कोविद सिंह ठाकुर सहित पदाधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखना लोकतांत्रिक अधिकार है। कार्यकर्ताओं को रोककर थाने में रखने की कार्रवाई की उन्होंने निंदा की। इसी तरह गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करने दी गई। संगठन के कार्यकर्ता जिले की शिक्षा व्यवस्था और कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहते थे।