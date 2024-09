Breaking – एमपी में भीषण हादसा, पूरे परिवार सहित नदी में 6 लोग डूबे, अभी तक दो के शव मिले

मध्यप्रदेश में भीषण हादसा हो गया है।

मंदसौर•Sep 09, 2024 / 03:57 pm• deepak deewan

6 people drowned in Shivna river in Nahargarh of Mandsaur मध्यप्रदेश में भीषण हादसा हो गया है। प्रदेश के मंदसौर में उफनती नदी में एक परिवार सहित आधा दर्जन लोग डूब गए।इनमें से दो लोगों के शव मिले हैं जबकि दो अन्य को बचा लिया गया है। शेष दो लोगों की गोताखोर तलाश करने में लगे हैं।

